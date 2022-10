Puma behaalt recordkwartaal en stelt jaarverwachting naar boven bij

Puma SE verbrak in het derde kwartaal met een omzetstijging van 24 procent (17 procent gecorrigeerd voor inflatie) eigen records, zo deelt het bedrijf in hun kwartaalverslag. De totale omzet in het derde kwartaal kwam uit op 2,4 miljoen euro, in vergelijking met 1,9 miljoen euro in 2021. De EBIT steeg in met dertien procent naar 258 miljoen euro. Puma SE wijst de groei in het verslag toe aan een stabielere toeleveringsketen en ‘aanhoudend wereldwijd merkmomentum’ dat ‘negatieve externe factoren’ compenseerde.

De winstmarge nam in Q2 overigens wel licht af tot 46,8 procent. Vorig jaar lag de winstmarge in hetzelfde kwartaal nog op 47,4 procent. Dit heeft volgens Puma SE voornamelijk te maken met hogere inkoopprijzen en vrachttarieven. Prijsaanpassingen en valuta’s zouden daarentegen een positief effect uitgeoefend hebben op de winstmarge. De nettowinst steeg in het derde kwartaal met een kleine twee procent naar 146 miljoen euro.

Zowel in Noord- en Zuid-Amerika en de EMEA-regio steeg de omzet met 19 procent het sterkst. De Azië/Pacific regio boekte in het derde kwartaal voor het eerst dit jaar een omzetgroei (9,8 procent). De groothandelsomzet en consumentenverkoop stegen respectievelijk met 19,9 procent naar 1,9 miljoen euro en met 6,5 procent naar 489,7 miljoen euro. De omzet in eigen winkels steeg hier met 4,2 procent, terwijl de e-commerce goed was voor een groei van 11,8 procent.

Puma SE stelt op basis van de resultaten de groeiverwachting voor het vierde kwartaal van 2022 naar boven bij. Ondanks dat er naar eigen zeggen rekening gehouden wordt met uitdagende externe factoren als de energiecrisis, inflatie en onvoorspelbaar consumentengedrag, gaat het bedrijf uit van een procentuele omzetgroei in de tientallen. Ook verwacht Puma SE dat de EBIT in 2022 zal liggen op in de 600 tot 700 miljoen euro, in vergelijking met 557 euro in 2021.

CEO Bjørn Gulden lichtt hierover toe: "Met bijna al onze markten die met dubbele cijfers stijgen, blijven we het merk Puma en onze verkopen wereldwijd versterken. We verwachten aanhoudende volatiliteit in de markt tijdens het vierde kwartaal, maar hebben er vertrouwen in dat we kunnen leveren volgens onze vooruitzichten voor het hele jaar."