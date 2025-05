Puma meldt winstdaling in het eerste kwartaal

De Duitse sportartikelenfabrikant Puma SE heeft in het eerste kwartaal van het boekjaar 2025 een omzet- en winstdaling moeten incasseren.

De ontnuchterende cijfers, die het bedrijf donderdag publiceerde, kwamen niet als verrassing: half maart waarschuwde Puma al voor een zwakke bedrijfsontwikkeling in de eerste weken van het jaar en kondigde kort daarna het vertrek aan van CEO Arne Freundt. Vanaf begin juli zal de voormalige Adidas-manager Arthur Hoeld het bedrijf leiden.

Zwakke resultaten in China en de Verenigde Staten drukken de ontwikkeling

Volgens de vandaag gepubliceerde cijfers bedroeg de concernomzet in de maanden januari tot en met maart 2,08 miljard euro. Dat komt overeen met een daling van 1,3 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoersschommelingen stegen de opbrengsten echter licht (+0,1 procent).

In de regio EMEA, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, steeg de omzet met 4,2 procent (wisselkoers gecorrigeerd +5,1 procent) tot 891,7 miljoen euro. Dat was echter niet genoeg om verliezen in andere belangrijke markten te compenseren. In de regio Azië-Pacific daalden de opbrengsten met 5,7 procent (wisselkoers gecorrigeerd -4,7 procent) tot 430,5 miljoen euro als gevolg van de ‘aanhoudende zwakte in Groot-China’, in Amerika daalden ze met 4,6 procent (wisselkoers gecorrigeerd -2,7 procent) tot 753,7 miljoen euro, met name als gevolg van dalende cijfers in de Verenigde Staten.

Een lagere brutomarge en eenmalige lasten in het kader van het lopende besparingsprogramma ‘Nextlevel’ zorgden ervoor dat de gerapporteerde operationele winst (EBIT) met 63,7 procent daalde tot 57,7 miljoen euro. Gecorrigeerd voor speciale effecten daalde deze met 52,4 procent tot 75,7 miljoen euro. De nettowinst, die in het eerste kwartaal van vorig jaar nog 87,3 miljoen euro bedroeg, kromp tot slechts 0,5 miljoen euro (-99,5 procent).

Financieel directeur Markus Neubrand ziet Puma ‘op koers’ met de lopende bezuinigingen

Financieel directeur (CFO) Markus Neubrand, die het bedrijf sinds het vertrek van Freundt samen met zijn collega-bestuurders ad interim leidt, wees gezien de ontnuchterende cijfers op de eerste vorderingen van de lopende hervormingsmaatregelen. “Ondanks de uitdagingen in dit kwartaal, zoals een licht dalende brutowinstmarge en hogere operationele kosten, richten we ons op de implementatie van ons ‘Nextlevel’-kostenefficiëntieprogramma, dat volgens plan verloopt. We liggen op schema om tegen het einde van het tweede kwartaal van 2025 wereldwijd 500 banen te schrappen”, verklaarde hij in een statement.

“In de huidige handelsomgeving en gezien de macro-economische volatiliteit richten we ons op factoren die we kunnen beheersen en op het zijn van de beste zakenpartners voor onze groothandelspartners, consumenten en merkambassadeurs”, benadrukte Neubrand.

Het Amerikaanse douanebeleid zorgt voor onzekerheid

Nadat de resultaten in het eerste kwartaal “grotendeels binnen de verwachtingen” lagen, handhaafde het management zijn jaarprognoses. Voor 2025 wordt dus nog steeds een wisselkoers gecorrigeerde omzetgroei in het lage tot middelste enkelcijferige percentage gebied verwacht. De voor speciale effecten gecorrigeerde EBIT zal naar verwachting 520 tot 600 miljoen euro bedragen.

Potentiële gevolgen van het Amerikaanse douanebeleid zijn echter niet in de prognose opgenomen. “Aangezien de gevolgen van de Amerikaanse douanerechten zeer onzeker zijn, kwantificeren we de mogelijke gevolgen op dit moment niet”, benadrukte financieel directeur Neubrand. “We hebben de import uit China naar de Verenigde Staten al verminderd en we zullen flexibel blijven om de toegenomen volatiliteit in de markt het hoofd te bieden en snel te reageren op een veranderende externe omgeving.”