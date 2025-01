Puma kondigt besparingsprogramma aan na missen winstdoel in laatste kwartaal

De Duitse sportmodebedrijf Puma SE heeft woensdagavond gemengde cijfers gepresenteerd voor het vierde kwartaal en het volledige boekjaar 2024. De omzetontwikkeling lag in lijn met de prognose. De winst viel in de laatste maanden voor de jaarwisseling echter lager uit dan verwacht.

Volgens de voorlopige, nog niet gecontroleerde cijfers bedroeg de omzet in het vierde kwartaal bijna 2,29 miljard euro. Dit komt overeen met een stijging van 15,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten steeg de omzet met 9,8 procent. Over het hele jaar steeg de omzet met 2,5 procent (valutagecorrigeerd plus 4,4 procent) tot 8,82 miljard euro. Daarmee zouden de resultaten in lijn zijn met de vooruitzichten, verklaarde Puma.

Het concernresultaat valt lager uit dan in 2023

Minder positief was het beeld bij het resultaat. Daar kon het bedrijf voor het vierde kwartaal weliswaar een forse stijging melden, maar voldeed het niet aan de eigen verwachtingen. De operationele winst (EBIT) kwam uit op 109 miljoen euro en lag daarmee aanzienlijk hoger dan de 94 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Het concernresultaat sprong van één miljoen naar 24 miljoen euro.

Over het gehele boekjaar bedroeg de EBIT 622 miljoen euro. Daarmee bleef deze gelijk aan 2023 en bleef achter bij de marktverwachtingen. De EBIT-marge bedroeg 7,1 procent. Het concernresultaat, dat vorig jaar 305 miljoen euro bedroeg, daalde naar 282 miljoen euro. De daling is "vooral te wijten aan hogere nettorentelasten en een hoger resultaat voor niet-controlerende belangen", aldus het bedrijf.

Extra besparingsmaatregelen moeten zorgen voor hogere marges

CEO Arne Freundt trok gezien de resultaten een gemengde conclusie. "We hebben in 2024 een solide omzetgroei gerealiseerd en aanzienlijke vooruitgang geboekt met onze strategische initiatieven, maar zijn niet tevreden met onze winstgevendheid", erkende hij in een verklaring.

Tegelijkertijd kondigde de topman extra maatregelen aan om de marges te verhogen. "Met een versterkte focus op het omzetten van onze omzetgroei in een hogere winstgroei, hebben we 'Nextlevel' geïnitieerd, een uitgebreid efficiëntieprogramma voor kostenoptimalisatie en operationele verbetering", verklaarde Freundt. Het doel hiervan is "om tegen 2027 een EBIT-marge van 8,5 procent te bereiken door de directe en indirecte kosten te optimaliseren". Op de lange termijn streeft het bedrijf naar een EBIT-marge van tien procent.