Puma: Pinault houdt opties voor aandelen open
De aandelen van Puma daalden dinsdagmiddag tijdelijk met vier procent. Daarvoor had grootaandeelhouder François-Henri Pinault verklaard zich alle opties open te houden voor zijn investeringsmaatschappij Artemis.
Artemis bezit 29 procent van de aandelen van Puma. Pinault deed deze uitspraak op de aandeelhoudersvergadering van luxeconcern Kering, dat hij leidt.
Eind augustus verschenen speculaties dat Artemis opties overwoog, inclusief een verkoop van zijn Puma-aandelen. In samenwerking met adviseurs had Pinault potentiële kopers zoals Anta Sports Products en Li Ning gecontacteerd, meldde persbureau Bloomberg destijds op basis van ingewijden. Het recent zwaar geplaagde aandeel was destijds flink gestegen door de geruchten.
