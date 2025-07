Puma verlaagt jaarverwachtingen aanzienlijk

Sportartikelenfabrikant Puma stelt de omzet- en winstverwachtingen voor dit jaar fors naar beneden bij na een teleurstellend kwartaal. Voor het resultaat voor rente en belastingen (EBIT) verwacht Puma nu een verlies in plaats van de eerder voorspelde winst van 445 miljoen tot 525 miljoen euro, zo maakte het bedrijf bekend.

De redenen hiervoor zijn de zwakkere omzetontwikkeling, grotere wisselkoersverliezen, de impact van de Amerikaanse importheffingen en kosten voor besparingsmaatregelen. Voor de omzet wordt nu een daling in de lage dubbele cijfers verwacht. Eerder mikte Puma op een groei in de lage tot middelhoge enkele cijfers.

Tegen de achtergrond van de tegenvallende vooruitzichten beperkt het bedrijf de investeringsplannen. Met 250 miljoen euro wordt nu 50 miljoen euro minder uitgegeven dan oorspronkelijk gepland.

In het tweede kwartaal was de bedrijfsontwikkeling in de belangrijkste markten Noord-Amerika, Europa en Groot-China zwakker dan Puma had verwacht. Zo daalde de omzet valuta gecorrigeerd met twee procent tot ruim 1,9 miljard euro. Zonder rekening te houden met wisselkoerseffecten bedroeg de daling zelfs 8,3 procent.