Puma verliest zaak tegen popster Rihanna

Sportmodebedrijf Puma heeft een patentzaak tegen een sportschoen van Rihanna verloren. Dit blijkt uit een persbericht van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het Nederlandse bedrijf, Handelsmaatschappij J. Van Hilst (HJVH), groothandelaar van Puma, wilde in 2016 patent op het ontwerp van sneakers waar Rihanna aan heeft gewerkt. Rechters hebben toen besloten dat Rihanna, de creatief directeur in 2014, dit model al droeg voordat het bedrijf deze wilde registreren. Puma stapte na dit besluit zelf naar de Europese rechter.

Het gerecht heeft in de zaak foto’s van Rihanna’s Instagramaccount ‘badgalriri’ gebruikt. Medio december 2014 is Rihanna met de schoenen te zien, voordat Puma het ontwerp wilde registreren.

Hoewel HJVH beargumenteerde dat “niemand geïnteresseerd" was in de schoenen van Rihanna, zien de rechters dat anders. In het persbericht van het Europese gerecht staat dat "fans en de modesector" wel al belangstelling hadden in het ontwerp dat Rihanna droeg. "In december 2014 was Rihanna een wereldberoemde popster,” aldus het persbericht. Het model dat Puma wilde registreren is nu ongeldig verklaard door het EU Bureau voor de Intellectuele Eigendom (EUIPO). Puma kan hiervoor nog in hoger beroep.

Rihanna werd in december 2014 aangesteld als creatief directeur en ambassadeur bij Puma. Haar eerste schoenencollectie kwam in september 2015 uit. Het was een groot succes: de collectie was binnen 35 minuten uitverkocht. In september 2023 kwam de populaire ‘Avanti-sneaker’ van Rihanna x Puma uit.