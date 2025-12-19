Puma versterkt liquiditeit met financieringspakket van 600 miljoen euro

Puma SE breidt zijn financiële hulpmiddelen uit met meer dan 600 miljoen euro aan nieuwe financiering. Het doel: versterking van de balans en ondersteuning van de langetermijngroeidoelstellingen.

Het pakket bestaat uit een overbruggingslening van 500 miljoen euro, volledig gegarandeerd door Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB), en 108 miljoen euro aan aanvullende bevestigde kredietlijnen. Beide faciliteiten hebben een looptijd van maximaal twee jaar. De strategische opzet: tijdelijke liquiditeit voor herfinanciering van de bestaande doorlopende kredietfaciliteit (Revolving Credit Facility, RCF) van 1,2 miljard euro.

Deze kapitaalinjectie vergroot de financiële ruimte en flexibiliteit van de sportkledinggigant aanzienlijk. De bestaande RCF en promessen van Puma blijven volledig beschikbaar. De nieuwe kredietfaciliteiten dienen als brug tijdens de afronding van de langetermijnfinancieringsstructuur. Het management benadrukt dat de toezegging van bankpartners – zichtbaar in hun verhoogde exposure – een sterk vertrouwenssignaal is in de operationele koers van Puma en zijn veerkracht in een competitieve wereldmarkt.

Markus Neubrand, financieel directeur van Puma, benadrukt dat deze manoeuvre een belangrijk onderdeel is van de bredere 'Top 3'-ambitie van het bedrijf. "De aankondiging van vandaag zorgt voor meer financiële flexibiliteit terwijl we werken aan de afronding van onze langetermijnfinancieringsstructuur", aldus Neubrand.