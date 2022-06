PVH Corp. groeit nettowinst in Q1 van dit jaar met 25 procent

PVH Corp., het moederbedrijf van Calvin Klein en Tommy Hilfiger, heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een omzet van 2,1 miljard dollar (1,96 miljard euro) behaald, zo meldt het bedrijf in het kwartaalverslag. Ze behalen hiermee een omzetplus van twee procent (zeven procent gecorrigeerd voor inflatie) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst van het bedrijf steeg met 25 procent ten opzichte van vorig jaar: van 99,7 miljoen dollar (93,2 miljoen euro) naar 133,1 miljoen dollar (124,5 miljoen euro).

Calvin Klein behaalde afgelopen kwartaal een omzet van 886,2 miljoen dollar (828,7 miljoen euro), een verhoging van dertien procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (zeventien procent gecorrigeerd voor inflatie). Ook Tommy Hilfiger groeide haar omzet, hoewel minder significant: met een omzet van 1,07 miljard dollar (1 miljard euro) behaalde het bedrijf een omzetplus van twee procent in vergelijking met vorig jaar (zeven procent gecorrigeerd voor inflatie).

In het licht van de verkoop van de Heritage Brands tak van PVH Corp. afgelopen augustus, bleef de omzet vanuit Heritage Brands achter op 165,6 miljoen dollar (154,8 miljoen euro), een daling van 31 procent ten opzichte van vorig jaar. Als resultaat van de verkoop is PVH Corp. destijds afgestapt van de retail kant van Heritage Brands: de gehele Heritage Brands omzet kwam dit kwartaal voort uit groothandel activiteiten.

Geografisch gezien deed Tommy Hilfiger het vooral goed binnen Noord-Amerika: hier steeg de omzet met vijftien procent, van 226,8 miljoen dollar (212,1 miljoen euro) naar 261,5 miljoen dollar (244,5 miljoen euro). Internationaal bleven de verkopen van het merk achter op 809,3 miljoen dollar (756,8 miljoen euro), een daling van twee procent ten opzichte van vorig jaar. Ook Calvin Klein presteerde het sterkst op Noord-Amerikaanse bodem: zij behaalden hier een omzet van 248,2 miljoen dollar (232,1 miljoen euro), een stijging van 26 procent ten opzichte van Q1 in vorig jaar, toen de omzet nog op 313,1 miljoen dollar (292,8 miljoen euro) lag. Ook internationaal nam de omzet van Calvin Klein met zeven procent toe, van 537 miljoen dollar (502,2 miljoen euro) naar 573 miljoen dollar (535,8 miljoen euro).

Voor het tweede kwartaal voorspelt PVH Corp. een afname in de omzet van zo’n drie tot vier procent ten opzichte van vorig jaar (twee tot drie procent gecorrigeerd voor inflatie). Dit wijdt het bedrijf aan de opbrengsten die de transactie van Heritage Brands vorig jaar opleverde en de hierop volgende afname van activiteit in de Heritage Brands tak. Ook wordt er uitgegaan van een afname van twee procent in verband met de oorlog in Oekraïne. Voor de rest van het jaar verwacht PVH Corp. een omzetgroei van één tot twee procent ten opzichte van 2021.