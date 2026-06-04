PVH-resultaten: Midden-Oostenconflict tempert verwachtingen

Het Amerikaanse modeconcern PVH Corporation presenteert woensdagavond solide resultaten voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2026/27. Vanwege de te verwachten negatieve gevolgen van het Midden-Oostenconflict, verlaagt het management echter de omzetprognose voor het hele jaar.

In het eerste kwartaal, afgesloten op 3 mei, bedraagt de groepsomzet bijna 2,03 miljard Amerikaanse dollar (1,75 miljard euro). Dit is een stijging van 2,1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen is er echter een daling van 2,3 procent.

Hiermee overtreft het concern de verwachtingen. Dit is volgens het bedrijf vooral te danken aan groei in de belangrijkste categorieën van zijn twee hoofdmerken in de eigen retail. Namelijk denim en ondergoed bij Calvin Klein en sweatshirts en outerwear bij Tommy Hilfiger.

De totale omzet van Tommy Hilfiger stijgt met 2,8 procent (valutagecorrigeerd een min van 2 procent) naar 1,08 miljard Amerikaanse dollar. Calvin Klein behaalt een plus van één procent tot 895,2 miljoen Amerikaanse dollar. Valutagecorrigeerd daalt de omzet van het label met 2,9 procent.

De gevolgen van het Midden-Oostenconflict beïnvloeden de ontwikkeling in de EMEA-regio

De afzonderlijke marktregio's ontwikkelen zich in het eerste kwartaal verschillend. De Aziatisch-Pacifische regio is de groeimotor met een omzetplus van 10 procent (valutagecorrigeerd een plus van 5,8 procent) tot 387 miljoen Amerikaanse dollar. In de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) stijgt de omzet met 2 procent naar 946,1 miljoen Amerikaanse dollar, maar daalt valutagecorrigeerd met 5,3 procent. Het bedrijf wijt de onverwacht zwakke ontwikkeling in die regio aan de “aanhoudende effecten van het Midden-Oostenconflict en de brede macro-economische gevolgen daarvan”. In Amerika krimpt de omzet met 0,9 procent (valutagecorrigeerd een min van 1,7 procent) naar 602,9 miljoen Amerikaanse dollar, en de wereldwijde licentie-inkomsten dalen met zeven procent tot 89,1 miljoen Amerikaanse dollar.

De brutomarge blijft met 58,6 procent onveranderd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens het bedrijf compenseren een gunstige productmix, de verwachte terugbetaling van onrechtmatige douanekosten, lagere productkosten en positieve valuta-effecten de gevolgen van hogere douanerechten en grotere kortingen.

Onder de streep staat een gerapporteerde nettowinst van 88 miljoen Amerikaanse dollar (75,9 miljoen euro). In het eerste kwartaal van 2025/26 was er nog een verlies van 44,8 miljoen Amerikaanse dollar. Gecorrigeerd voor bijzondere posten, met name hoge afschrijvingen en herstructureringskosten in dezelfde periode vorig jaar, daalt het overschot echter met 21,2 procent naar 93,4 miljoen Amerikaanse dollar. Dit resultaat is echter wel boven de verwachtingen.

Het management verlaagt de omzetprognose

CEO Stefan Larsson benadrukt dat het concern in het eerste kwartaal de doelstellingen van zijn lopende hervormingsplan “PVH+” heeft bereikt. De gevolgen van het Midden-Oostenconflict hebben de consumenten in de EMEA-regio echter “onder druk gezet”.

Gezien de zwakkere vooruitzichten voor deze regio, stelt het management de omzetprognose voor het lopende boekjaar naar beneden bij. Het bedrijf rekent nu op een omzet op hetzelfde niveau als vorig jaar, waar eerder een lichte stijging de verwachting was.

De winstprognoses blijven echter ongewijzigd. Het concern rekent dus nog steeds op een voor bijzondere posten gecorrigeerde operationele marge van ongeveer 8,8 procent en een gecorrigeerde winst per aandeel tussen 11,80 en 12,10 Amerikaanse dollar.