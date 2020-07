PVH schrapt 450 banen en stoot Heritage Brands retailtak af

PVH Corp. wil de operationele activiteiten in Noord-Amerika stroomlijnen. Dit gaat het bedrijf doen door 450 banen op de kantoren te schrappen en de retailtak van de Heritage Brands af te stoten. PVH Corp. kondigt aan in een persbericht.

In de categorie Heritage Brands vallen bij PVH de merken Van Heusen, Izod, Arrow, Warner’s, Olga, True & Co en Geoffrey Beene. Door het schrappen van de retailtak zullen er 162 winkels verdwijnen. Deze winkels zullen naar verwachting nog operationeel zijn tot halverwege 2021, zo blijkt uit de aankondiging. De nieuwe maatregelen bij PVH Corp. moeten een kostenbesparing van 80 miljoen dollar (69,9 miljoen euro) opleveren.

“De structurele veranderingen die ontstaan in het Noord-Amerikaanse retaillandschap heeft ervoor gezorgd dat we onze operationele activiteiten opnieuw hebben bekeken en hebben geïdentificeerd waar we onze kosten kunnen optimaliseren in ons businessmodel,”aldus CEO van PVH Manuel Chirico in het persbericht.