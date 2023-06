PVH Supply Chain Director: Data en samenwerking zijn essentieel voor de toekomst

Sterke samenwerking en datagestuurde systemen zijn de sleutel tot het opbouwen van veerkrachtige en aanpasbare toeleveringsketens. Dat zegt Marian Temmen, senior directeur supply chain transformatie en innovatie bij PHV, de Amerikaanse modegigant achter de labels Calvin Klein en Tommy Hilfiger.

Temmen zei dinsdag op het PI Apparel Supply Chain Forum, dat van 30 tot 31 mei in Amsterdam plaatsvond, dat bedrijven holistische, geïntegreerde en duurzame toeleveringsketens moeten invoeren als ze willen groeien en zich willen aanpassen aan het snel veranderende modelandschap.

"We hebben een traditionele manier van werken van 20, 30 jaar geleden. Maar dat zal niet langer werken, het zal ons niet vooruithelpen", aldus Temmen. De 'traditionele' mentaliteit van een 'glimmend marketingobject aan de voorkant' en de toeleveringsketen als een 'back-office functie die alleen maar produceert en zich richt op kosten, marge, beschikbaarheid, voorraad' is niet langer effectief. Betere communicatie, meer transparantie en 'sterke relaties' met verkopers en leveranciers buiten de eerste lijn zijn nu van fundamenteel belang.

Hij zei dat er ook meer aandacht moet komen voor het opleiden en trainen van werknemers om de onderlinge afhankelijkheid tussen de verschillende bedrijfsonderdelen te begrijpen. "Onderwijs is de sleutel", aldus Temmen. "Ik denk dat het heel nuttig en voordelig zal zijn als je bijvoorbeeld deskundigen uit de toeleveringsketen laat overgaan naar de commerciële kant van het bedrijf en vice versa, zodat je echt die samenwerking en die uitwisseling van ideeën en gedachten krijgt."

Gegevens stimuleren duurzaamheid

Temmen schetste ook het belang van de integratie van duurzaamheid in het fundament van toeleveringsketens en benadrukte dat het een langetermijninvestering is die uiteindelijk zijn vruchten zal afwerpen. "Het is niet of of", stelde hij - met andere woorden, duurzaamheid en winstgevendheid kunnen naast elkaar bestaan. "Ik denk dat het in het verleden vooral de toeleveringsketen was en een beetje duurzaamheid ernaast", zei hij, "maar over een paar jaar denk ik dat het heel erg met elkaar verweven zal zijn".

Hij noemde nearshoring als voorbeeld, waarbij bedrijven dichter bij huis produceren, wat hen wendbaarder en responsiever maakt door de productie dichter bij de consument te brengen en tegelijkertijd hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Temmen gelooft ook dat AI een belangrijke rol zal spelen bij het verbeteren van de efficiëntie van leveringsketens en tegelijkertijd de duurzaamheid zal bevorderen. AI-gebaseerde instrumenten voor het voorspellen van de vraag op basis van historische gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om nauwkeurigere voorspellingen te doen en uiteindelijk de enorme overproductie in de modewereld terug te dringen.