PVH verkoopt drie merken en versterkt focus op Calvin Klein en Tommy Hilfiger

PVH Corp. zet verdere stappen om zich helemaal te focussen op de merken Calvin Klein en Tommy Hilfiger. Onderdeel van deze strategie is de verkoop van drie merken uit het PVH-portfolio aan Basic Resources. Het gaat om de merken Warners, Olga en True & Co, zo blijkt uit een bericht van de Amerikaanse modegroep.

De verkoop van de drie merken levert PVH Corp. een bedrag op van 160 miljoen dollar. In euro’s komt dit neer op 150 miljoen euro. Naar verwachting is de overname helemaal rond aan het einde van november dit jaar. PVH Corp. geeft aan dat het de opbrengst van de verkoop wil gebruiken om eigen aandelen in te kopen. Door aandelen in te kopen staan er minder aandelen in het algemeen uit. Hierdoor hoeft de winst over minder aandelen en/of aandeelhouders worden verdeeld waardoor de winst per aandeel stijgt. Dit heeft vaak ook een positieve invloed op de koers van het bedrijf.

PVH Corp. verkoopt merken Warners, Olga en True & Co.

Basic Resources is een familiebedrijf dat kleding voor consumentenmerken maakt en distribueert. Wie op de website van Basic Resources kijkt, ziet dat het een bekende is van PVH Corp. aangezien het bedrijf namelijk ook produceert voor Calvin Klein en Tommy Hilfiger, maar ook Warners, Michael Kors, Reebok, Izod, Nautica en New Balance.

"Deze transactie is een belangrijke volgende stap in het kader van ons PVH+ Plan om onze kernmerken Calvin Klein en Tommy Hilfiger uit te bouwen tot de meest gewilde lifestyle merken ter wereld", zegt Stefan Larsson, CEO van PVH Corp. in het bericht. "Ik wil onze teams bedanken voor het uitbouwen van Warners, Olga en True&Co tot de geliefde merken die ze vandaag zijn. We kennen het team van Basic Resources goed als jarenlange partner van PVH en hebben er alle vertrouwen in dat zij het juiste bedrijf zijn om deze merken te helpen groeien en ervoor te zorgen dat ze op de lange termijn succesvol blijven."

"We zijn verheugd om de merken Warners, Olga en True&Co in ons portfolio van toonaangevende consumentenmerken op te nemen. Onder deze krachtige merken heeft PVH een bedrijf opgebouwd dat innovatieve, oplossingsgerichte producten biedt die sterk aanslaan bij consumenten. We kijken ernaar uit om het team te verwelkomen en onze middelen en expertise in de markt in te zetten om verdere groei te realiseren door klanten goed ontworpen producten van hoge kwaliteit te bieden," aldus Salomon Harari, CEO van Basic Resources.

PVH Corp. is al jaren het portfolio strategisch aan het verkleinen. Hiermee wil het de volledige focus op Calvin Klein en Tommy Hilfiger leggen. Zo verkocht PVH Corp. in 2021 al de gehele Heritage-tak aan Authentic Brands Group. De verkoop leverde PVH Corp. 220 miljoen dollar op destijds.