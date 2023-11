PVH verrast door resultaten in derde kwartaal, verhoogt winstverwachting

Het Amerikaanse kledingconcern PVH Corporation heeft het derde kwartaal van het boekjaar 2023/24 afgesloten met een onverwacht hoge winst. Als gevolg daarvan verhoogde het moederbedrijf van de merken Calvin Klein en Tommy Hilfiger woensdagavond zijn winstverwachting.

In de drie maanden voorafgaand aan 29 oktober bereikte de omzet van de groep 2,36 miljard US dollar (2,16 miljard euro), wat 3,6 procent hoger is dan het niveau van hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoersschommelingen steeg de omzet met 0,7 procent.

Tommy Hilfiger realiseerde een stijging van 3,7 procent (gecorrigeerd voor wisselkoersschommelingen plus 0,1 procent) tot 1,21 miljard dollar, terwijl de omzet van Calvin Klein steeg met 5,8 procent (gecorrigeerd voor wisselkoersschommelingen plus 3,3 procent) tot 1,02 miljard dollar. In het segment Heritage Brands, dat de andere merken van de Groep omvat, daalde de omzet met 11,3 procent tot 130,8 miljoen USD.

PVH verhoogt winstverwachting, maar verlaagt omzetdoelstelling

Het resultaat was een nettowinst van 161,6 miljoen US dollar (147,9 miljoen euro), nadat het bedrijf in dezelfde periode vorig jaar een verlies van 186,7 miljoen US dollar moest rapporteren. Toen hadden waardecorrecties van in totaal 417,1 miljoen dollar een negatieve invloed op het resultaat. Gecorrigeerd voor alle aftrekkingen steeg de nettowinst over het kwartaal met 4,1 procent naar 176,4 miljoen dollar en was daarmee ruim boven verwachting.

Gezien de verrassend sterke ontwikkeling verhoogde het management zijn winstverwachting voor het hele boekjaar. Het verwacht nu een winst per aandeel van rond de USD 9,75. Eerder werd USD 9,60 voorspeld.

De omzetdoelstelling is echter naar beneden bijgesteld, mede door de recente verkoop van de ondergoedmerken Warners, Olga en True & Co. Voor 2023/24 wordt nu een omzetgroei van één procent verwacht, nadat eerder werd gemikt op een groei van drie tot vier procent.