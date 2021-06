PVH versterkt focus op Calvin Klein en Tommy Hilfiger: verkoopt ‘heritage brands’ portfolio aan ABG

PVH Corp. verkleint het portfolio. De modegroep verkoopt de zogenoemde ‘heritage brands’ tak aan de Authentic Brands Group (ABG), zo blijkt uit een persbericht. Dit betekent dat onder andere Arrow, Izod, Van Heusen en Geoffrey Beene van eigenaar wisselen.

ABG betaalt in totaal 220 miljoen dollar (183, 8 miljoen euro) voor de overname van de ‘heritage brands’ tak van modegroep PVH. Naar verwachting wordt de overname afgerond in het derde kwartaal van 2021, zo is te lezen in het bericht.

PVH houdt door de overeenkomst alleen nog de merken Calvin Klein en Tommy Hilfiger over. CEO Stefan Larsson van PVH geeft aan dat het een moeilijke beslissing was om de merken te verkopen, maar dat het de toewijding aan Calvin Klein en Tommy Hilfiger verder onderstreept.