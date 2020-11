Q3 resultaat Hanesbrands neemt af met 44 procent

Het bedrijf maakte donderdag bekend dat de omzet voor het Q3 is afgenomen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de omzet met 3.2 procent gedaald.

De netto winst van Hanesbrands voor het Q3 bedraagt 103 miljoen dollar, tegen 185 miljoen een jaar eerder. De omzet daalde naar 1.81 miljoen dollar. De winstmarge van het bedrijf nam af naar 6 procent, vergeleken met 10 procent vorig jaar.

Hanesbrands Inc. (NYSE: HBI) werd opgericht in 1901 en is vooral bekend om zijn merkenportfolio met namen als Champion, Playtex, Wonderbra, Maidenform en natuurlijk Hanes. Tot 1906 maakte Hanesbrands deel uit van de Sara Lee Corporation. Het bedrijf is voornamelijk actief in de segmenten onderkleding, actieve kleding en kousen.

Sinds 2020, heeft Hanesbrands meer dan 63,000 werknemers, werkende in meer dan 200 winkels.

