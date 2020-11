Q3 resultaat Nordstrom krimpt met 58 procent

Nordstrom heeft dinsdag de Q3 resultaten bekendgemaakt. De Q3 netto winst van het bedrijf is afgenomen. De omzet nam af met 15.8 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De netto winst van het bedrijf over het Q3 bedraagt 53 miljoen dollar, tegen 126 miljoen dollar een jaar eerder. Daarnaast is de omzet gedaald naar 3,002 miljoen dollar. Vergeleken met 4 procent vorig jaar, is de omzet marge van het bedrijf gekrompen naar 2 procent.

Nordstrom, Inc. is een Amerikaanse luxe modewinkel, opgericht door John W. Nordstrom en Carl F. Wallin en gevestigd in Seattle, Washington. Het bedrijf begon als schoenenverkoper en heeft sindsdien zijn assortiment uitgebreid met kleding, accessoires, handtassen, sieraden, cosmetica en geuren. Er zijn honderden winkels in het hele land.

Sinds 2020, heeft Nordstrom meer dan 76,000 werknemers, werkende in meer dan 400 winkels.

Dit bericht is gecreëerd met NLG technologie van Arria dat data omzet in tekst. Fouten of bugs kunt u melden bij tip@fashionunited.com.