Q3 resultaat TJX Companies groeit met 5 procent

TJX Companies heeft woensdag de Q3 resultaten bekendgemaakt. De Q3 netto winst van het bedrijf is gestegen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de omzet met 3.2 procent gekrompen.

De netto winst van TJX Companies voor het Q3 bedraagt 867 miljoen dollar, tegen 828 miljoen een jaar eerder. De omzet groeide naar 867 miljoen dollar.

TJX Companies (NYSE: TJX) is een Amerikaans detailhandelsbedrijf in kleding en huishoudelijke artikelen. Het bedrijf is voortgekomen uit de Zayre discountketen, opgericht in 1956, die in 1976 haar eerste vestiging van T.J.Maxx opende. In 1988 verkocht Zayre de merknaam aan concurrent Ames en T.J.Maxx werd omgedoopt tot The TJX Companies. In combinatie met Marshalls, dat deel uitmaakt van dezelfde groep, exploiteert T.J. Maxx meer dan 1.000 winkels in het hele land,

Sinds 2020, heeft TJX Companies meer dan 286,000 werknemers, werkende in meer dan 4,600 winkels.

