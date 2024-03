Rabanne en Dries van Noten eigenaar ziet omzet met 19 procent stijgen in boekjaar 2023

Mode- en cosmetica groep Puig sluit het boekjaar 2023 af met een omzetgroei van 19 procent. De omzet komt door de stijging neer op 4,3 miljard euro, zo blijkt uit het financiële statement van de groep.

De groei betekent dat de Spaanse groep omzetdoelen eerder dan verwacht heeft bereikt. Zo Wilde het bedrijf in 2023 een omzet van 3 miljard behalen en wilde het omzet verdubbelen ten opzichte van het niveau van 2020. Dit laatste doel is nu een jaar eerder dan verwacht behaald.

De Puig groep heeft diverse modemerken in het portfolio waaronder Rabanne, Nina Ricci, Dries van Noten, Jean Paul Gaultier en Carolina Herrera. Rabanne introduceerde gedurende het boekjaar een nieuwe merkidentiteit. Deze verandering blijkt geen windeieren gelegd te hebben, want het merk overschreed de omzetgrens van miljard euro. Het merk is de eerste uit het portfolio van de groep die deze grens overschrijdt.

Puig maakt ook de notitie dat het merk Dries van Noten ‘dynamisch momentum’ heeft en snel groeit. Exacte groeicijfers maakt de groep echter niet bekend. Dit momentum wordt onder andere toegeschreven aan het feit dat de ontwerper de award Designer of the Year 2023 ontving én een eerste winkel gewijd aan beauty en accessoires opende in het boekjaar 2023.