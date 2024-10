Rails: Hoe staat het merk er 15 jaar na de oprichting voor?

Het kleding- en accessoiremerk Rails, dat “Amerikaans comfort met Europese verfijning” combineert, viert zijn 15e verjaardag. Oprichter Jeff Abrams vertelt FashionUnited over de evolutie van het aanbod, de ontwikkeling van zijn retailnetwerk en zijn ambities voor meer duurzame mode.

Waarom besloot je aan het begin van het merk met een hoed te beginnen?

Toen ik Rails lanceerde, was het mijn doel om een lijn essentiële kleding te creëren die gericht was op veelzijdigheid en pasvorm, kledingstukken die naadloos in elke garderobe konden worden geïntegreerd. In die tijd waren er heel weinig merken die geïnteresseerd waren in de zintuiglijke dimensie van hun producten, een aspect dat tot op de dag van vandaag een van de pijlers van ons merk is.

Onze klantenkring bestaat altijd uit mensen die op zoek zijn naar stukken die praktisch en geraffineerd combineren in hun dagelijkse garderobe.

Ik begon met een hoed en een hoodie omdat ik toegankelijke en veelzijdige stukken wilde creëren voor onze potentiële klanten. Door deze items te introduceren, konden we klanten aantrekken die op zoek waren naar een comfortabele en stijlvolle look.

In de loop der seizoenen hebben we ons toegelegd op het ontwikkelen van innovatieve stoffen gericht op zachtheid, terwijl we onze kennis van de mode-industrie probeerden uit te breiden, wat de basis legde voor een duurzamer merk.

Vervolgens diversifieerde je je aanbod door een confectielijn voor mannen en vrouwen te ontwikkelen. Hoe zijn jullie te werk gegaan?

We realiseerden ons al snel dat onze klanten zich aangetrokken voelden tot onze moeiteloze benadering van mode. Hoewel onze eerste lijnen vooral gericht waren op een luxueuze versie van het klassieke overhemd met knoopsluiting, wisten we dat we de collectie wilden uitbreiden naar een completer assortiment.

We introduceerden meer vrouwelijke elementen zoals jurken, rokken, kasjmierbreisels en winterbovenkleding. Een paar jaar geleden lanceerden we onze high-end denimcollectie.

We zijn erg blij dat onze klanten ons blijven vertrouwen en onze visie omarmen terwijl we uitbreiden. Sindsdien hebben we een lijn voor mannen geïntroduceerd, als aanvulling op onze vrouwenlijn, die snel aan populariteit won. Vrouwen die al fan waren van Rails begonnen het merk te introduceren bij de mannen in hun leven, die vervolgens zelf trouwe klanten werden.

Rails begon met een investering van 5.000 dollar. Was het merk in zijn begindagen volledig zelf gefinancierd? En hoe zit dat vandaag de dag?

Rails startte als een zelfgefinancierd bedrijf en we blijven herinvesteren in het opbouwen van een wereldwijd merk. In de afgelopen 15 jaar hebben we het geluk gehad om een consistente groei te ervaren, van meer dan een miljard dollar in de retailverkoop.

Vier jaar geleden hebben we minderheidsaandeelhouders aangetrokken om onze direct-to-consumer uitbreidingsplannen te ondersteunen, wat cruciaal is geweest voor onze voortdurende groei en voor het bereiken van ons doel om het merk Rails bekend te maken bij klanten over de hele wereld.

Rails wordt verkocht in 30 landen door meer dan 1.200 retailers, voornamelijk in Europa en de Verenigde Staten. Wat zijn de volgende retailplannen?

Ons uitbreidingsplan voor de retail voorziet in het openen van ongeveer vier winkels per jaar om in contact te komen met ons wereldwijde klantenbestand, maar ook om Rails te introduceren bij een breder publiek wereldwijd. We overwegen winkels te openen in Spanje en Australië, markten waar onze Californische esthetiek bijzonder gewaardeerd wordt.

Het is belangrijk om op te merken dat we, terwijl we ons retailnetwerk uitbreiden, van plan zijn om door te gaan met het ontwikkelen van onze wholesale, omdat ons netwerk van internationale partners altijd deel heeft uitgemaakt van ons succes.

Voor zijn 15e verjaardag heeft Rails de stukken die het tot een succes hebben gemaakt opnieuw geïntroduceerd. Tegelijkertijd pleit het merk voor een meer ecologisch verantwoorde aanpak. Bent u van plan om in de nabije toekomst een tweedehands aanbod te introduceren?

We richten onze inspanningen op het uitbreiden van onze eco-verantwoorde collectie, die veel van onze kenmerkende stijlen aanbiedt in meer milieuvriendelijke of duurzame materialen. We zijn een bedrijf dat niet alleen geeft om het creëren van aantrekkelijke collecties, maar ook om onze ecologische voetafdruk.

We richten ons op het creëren van tijdloze en duurzame producten. We houden van het idee dat onze klanten ze nog jaren na aankoop kunnen bewaren en dragen.

In de toekomst overwegen we om een Rails-platform te creëren waar fans van ons merk stijlen van vorige seizoenen kunnen verkopen of kopen.

Dit interview is schriftelijk afgenomen.