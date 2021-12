Rains opent showroom in Amsterdamse Houthavens

Rains opent zijn eerste Nederlandse showroom in de Amsterdamse Houthavens. Het Deense regenjassenmerk is sinds 2012 actief op de Nederlandse markt en is hier goed vertegenwoordigd, zowel online als in multibrandstores en met drie eigen conceptstores in Amsterdam en Utrecht. Met de investering in een nieuwe showroom, hoopt het merk de toekomstige groei in de Benelux te versterken.

“Nederland is een zeer belangrijke markt voor Rains, met een enorm, ontsloten potentieel”, schrijft Jan Stig Andersen, CEO van Rains, in een persbericht. “De komende jaren investeren we in de marktstructuur met een focus op merkwaarde en de go-to-market-benadering, waaronder Rains-winkels, shop-in-shops, lifestyle- en modewinkels.”

In de nieuwe showroom presenteert Rains de herfst-wintercollectie 2022. Noviteiten in deze collectie zijn onder andere verbeterde isolerende materialen, een op zichzelf staand tassenconcept en nieuwe silhouetten van thermische bovenkleding.