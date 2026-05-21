Ralph Lauren overschrijdt 8 miljard dollar aan jaaromzet

Ralph Lauren Corporation, de in de Verenigde Staten gevestigde luxe lifestylegroep, presenteert de financiële resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige boekjaar 2026. De prestaties overtreffen de marktverwachtingen. Het bedrijf bereikt een belangrijke financiële mijlpaal: de jaaromzet overschrijdt voor het eerst in de geschiedenis de grens van 8 miljard dollar (6,89 miljard euro).

Over het volledige boekjaar 2026 stijgt de netto-omzet met 14,6 procent naar 8,11 miljard dollar. In constante valuta bedraagt de omzetgroei 11,8 procent. De nettowinst voor het boekjaar komt uit op 941,10 miljoen dollar, tegenover 742,90 miljoen dollar in het voorgaande jaar. De verwaterde winst per aandeel bedraagt 15,11 dollar op gerapporteerde basis en 16,59 dollar op aangepaste basis.

Versnelde prestaties in het vierde kwartaal door Aziatische expansie

In het vierde kwartaal stijgt de netto-omzet met 16,6 procent naar 1,98 miljard dollar. De groei in constante valuta bedraagt 12,1 procent, met een positieve valuta-impact van circa 450 basispunten.

De nettowinst in het vierde kwartaal stijgt naar 151,60 miljoen dollar, oftewel 2,45 dollar per verwaterd aandeel op gerapporteerde basis. De aangepaste winst per verwaterd aandeel komt uit op 2,80 dollar, tegenover 2,27 dollar in het vierde kwartaal van boekjaar 2025.

De prestaties in het vierde kwartaal worden gedreven door een sterk momentum in Azië. Daar stijgt de netto-omzet met 30,6 procent naar 563,60 miljoen dollar. De groei in constante valuta in de regio bedraagt 27,6 procent, dankzij uitzonderlijke retailverkopen in China tijdens het Chinees Nieuwjaar. Ook Europa boekt solide resultaten, met een omzetstijging van 17,9 procent naar 619,60 miljoen dollar in het vierde kwartaal, oftewel 6,2 procent in constante valuta.

In Noord-Amerika stijgt de netto-omzet met 8,2 procent naar 762,70 miljoen dollar. De groei komt voort uit direct-to-consumer (D2C) vergelijkbare winkelverkopen, met een stijging van 16 procent in het kwartaal. Deze prestatie compenseert de vlakke wholesaleomzet in de regio, beïnvloed door geplande distributieverminderingen in lagere wholesalekanalen.

Directe kanalen en digitale groei

De wereldwijde D2C vergelijkbare winkelverkopen stijgen met 17 procent in het vierde kwartaal en 13 procent over het volledige jaar. Dit toont positieve retailprestaties in alle geografische kanalen.

De gerapporteerde brutowinstmarge voor het vierde kwartaal bereikt 69,7 procent. De aangepaste brutomarge stijgt met 110 basispunten ten opzichte van het voorgaande jaar naar 69,7 procent. Het bedrijfsresultaat voor het kwartaal komt uit op 188,60 miljoen dollar op gerapporteerde basis, met een operationele marge van 9,5 procent. Op aangepaste basis bereikt het bedrijfsresultaat 218,30 miljoen dollar, met een operationele marge-uitbreiding van 70 basispunten naar 11 procent.

Een uitsplitsing van de verkoopkanalen in het vierde kwartaal toont de kracht van de retailactiviteiten van de groep. Deze genereren wereldwijd 1,29 miljard dollar, tegenover een wholesaleomzet van 656 miljoen dollar. Licentieactiviteiten dragen 32,80 miljoen dollar bij gedurende de driemaandsperiode. E-commerce overtreft fysieke winkelnetwerken in alle grote internationale markten gedurende het vierde kwartaal. In Noord-Amerika groeien de vergelijkbare digitale verkopen met 21 procent, terwijl fysieke winkels 14 procent groeien. In Europa stijgt digitale commerce met 14 procent, tegenover een stijging van 2 procent in fysieke locaties. Azië noteert een stijging van 31 procent in digitale commerce, naast een stijging van 25 procent in fysieke retailactiviteiten.

Aan het einde van boekjaar 2026 breidt het bedrijf zijn wereldwijde corporate retailnetwerk uit naar 594 eigen winkels en 644 concessies. Het wereldwijde winkelnetwerk omvat 287 Ralph Lauren flagshiplocaties en 307 outletwinkels.

Omzetgroei van mid-single digit verwacht voor boekjaar 2027

"Onze teams wereldwijd presteren met excellentie en wendbaarheid en leveren een sterk eerste jaar van ons Next Great Chapter: Drive strategisch plan," aldus Patrice Louvet, president en chief executive officer van Ralph Lauren Corporation. Louvet spreekt vertrouwen uit in de multi-engine groeistrategie, operationele discipline en adoptie van kunstmatige intelligentie-technologieën.

Het bedrijf presenteert de voorlopige vooruitzichten voor boekjaar 2027. De verwachting is dat de omzet in constante valuta met mid-single digits stijgt, gecentreerd rond 4 tot 5 procent op een vergelijkbare 52-weekse basis. De operationele marge zal naar verwachting met 40 tot 60 basispunten stijgen in constante valuta, gedreven door bescheiden brutomarge-winsten en operationele kostenefficiëntie.

Voor het eerste kwartaal van boekjaar 2027 is de verwachting dat de omzet in constante valuta met mid tot high-single digits groeit, met een operationele marge-uitbreiding van 80 tot 120 basispunten, ondersteund door een lager geldend tarieftarief van 10 procent. Op basis van huidige wisselkoersen heeft valuta naar verwachting een neutrale impact op de jaarresultaten.