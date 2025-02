Ralph Lauren overtreft ook in derde kwartaal verwachtingen en stelt hogere doelen

Het Amerikaanse modeconcern Ralph Lauren Corporation heeft in het derde kwartaal van het boekjaar 2024/25 opnieuw de verwachtingen overtroffen. Donderdag meldde het bedrijf verrassend sterke groei in omzet en winst en verhoogde het zijn jaarprognoses opnieuw.

In de drie maanden voorafgaand aan 28 december bereikte de omzet een hoogte van 2,14 miljard US dollar (2,07 miljard euro) en overtrof daarmee het niveau van hetzelfde kwartaal vorig jaar met elf procent dankzij sterke eindejaarsverkopen.

De verrassend sterke groei dankte het bedrijf aan solide groei in alle marktregio's. In Noord-Amerika steeg de omzet met zeven procent naar 998 miljoen US dollar, in Europa met 16 procent naar 604 miljoen US dollar en in Azië met 14 procent naar 507 miljoen US dollar.

Het bedrijfsresultaat steeg met 23 procent naar 389,7 miljoen US dollar, mede dankzij een verbeterde brutomarge. De nettowinst bereikte een hoogte van 297,4 miljoen US dollar (287,1 miljoen euro) en overtrof daarmee het niveau van hetzelfde kwartaal vorig jaar met 7,5 procent.

Gezien de verrassend sterke groei verhoogde het management zijn prognoses voor het lopende boekjaar. Er wordt nu een valuta-gecorrigeerde omzetgroei van zes tot zeven procent verwacht. Eerder werd slechts een plus van drie tot vier procent beoogd.

De operationele marge zal ten opzichte van vorig jaar, gecorrigeerd voor eenmalige factoren en valuta-effecten, met ongeveer 120 tot 160 basispunten stijgen. Tot nu toe had het bedrijf een verbetering van 110 tot 130 basispunten in het vooruitzicht gesteld.