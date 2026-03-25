Ralph Lauren presenteert volgende fase van GC&S-strategie: tijdloze ontwerpen tegen 2030

Ralph Lauren Corporation presenteert de volgende fase van haar Global Citizenship & Sustainability (GC&S)-strategie onder de naam ‘Timeless Design by 2030’.

De volgende fase van de GC&S-strategie bouwt voort op de vooruitgang die het moederbedrijf van de Ralph Lauren-merken de afgelopen jaren heeft geboekt. Tegelijkertijd is er een versterking van de teams, gemeenschappen en partnerschappen die essentieel zijn voor het bedrijf.

De GC&S-strategie, voor het eerst aangekondigd bij het financiële verslag van 2019, heeft als doel een positieve impact te creëren in de gehele waardeketen van het bedrijf. Aanvankelijk was de strategie gericht op drie pijlers: Create with Intent, Protect the Environment en Champion Better Lives. Sindsdien heeft Ralph Lauren belangrijke vorderingen gemaakt op de gestelde doelen. Dit omvat de introductie van nieuwe of doorontwikkelde werkwijzen binnen de bedrijfsvoering.

Ralph Lauren NYFW AW26 runway show Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

“Door te investeren in de veerkracht van de mensen die ons bedrijf vormgeven, de gemeenschappen die we bedienen en de hulpbronnen die onze producten mogelijk maken, versterken we de kracht en duurzaamheid van Ralph Lauren op de lange termijn,” aldus Katie Ioanilli, Directeur Global Impact & Communicatie bij Ralph Lauren Corporation, in een verklaring. “In lijn met de tijdloze visie van Ralph die alles wat we doen inspireert, is dit werk duurzaam en fundamenteel voor het runnen van een bedrijf dat de tand des tijds doorstaat.”

De volgende GC&S-strategie definieert de prioriteiten van Ralph Lauren Corporation voor de komende vijf jaar en ondersteunt de ‘Next Great Chapter: Drive’-strategie. Het bedrijf volgt en rapporteert de voortgang jaarlijks, in lijn met het boekjaar. Alle details over de strategie en de doelen zijn beschikbaar op de website.

De strategie, opgebouwd rond vier belangrijke pijlers met elk duidelijke en meetbare doelen, bouwt voort op de bestaande langetermijnverplichtingen van het bedrijf. Elk van de vier pijlers is gericht op een centraal programma dat de gebieden benadrukt waar Ralph Lauren de grootste positieve impact kan hebben.

De uniformen van Team USA voor de openingsceremonie van de Olympische en Paralympische Winterspelen Milano Cortina 2026 door Ralph Lauren Credits: Ralph Lauren

Ralph Lauren presenteert vier pijlers van de global citizenship & sustainability-strategie

Binnen de pijler ‘Partner for Impact’ richt het bedrijf zich op strategische partnerschappen. Deze partnerschappen dragen bij aan de reductie van CO2-uitstoot en waterverbruik, de uitbreiding van programma's voor de empowerment en levensvaardigheden van werknemers in de toeleveringsketen, en de versterking van de relaties met leveranciers. Het centrale programma, ‘Design with Intent’, integreert cultureel duurzaam ontwerp in zowel productontwikkeling als brand storytelling.

Vervolgens, binnen de pijler ‘Protect Natural Resources’, pakt Ralph Lauren Corporation de impact op klimaat en natuur aan door middel van circulair productontwerp, consumentgerichte circulaire initiatieven en investeringen in innovatieve materialen. Gezien het belang van katoen als primair materiaal, dient ‘Cotton Stewardship’ als het centrale programma. Dit ondersteunt de overgang van het bedrijf naar het gebruik van regeneratief en gerecycled katoen.

Met de pijler ‘Engage & Enable Teams’ investeert Ralph Lauren in de groei en ontwikkeling van medewerkers. Tegelijkertijd ontwikkelt het bedrijf een inclusieve cultuur om toptalent aan te trekken en te behouden. Het centrale programma, ‘Only at RL’, weerspiegelt de unieke werknemerservaring en de omgeving voor loopbaanontwikkeling van het bedrijf.

Tot slot bouwt de pijler ‘Care for Communities’ voort op de filantropische inspanningen van het bedrijf door middel van vrijwilligerswerk door medewerkers, donaties en strategische partnerschappen. ‘Pink Pony’, het wereldwijde initiatief van Ralph Lauren tegen kanker, dient hierbij als het centrale programma.

Enkele van de behaalde doelen uit de vorige GC&S-strategie voor eind 2025 zijn de introductie van acht kenmerkende producten met Cradle to Cradle-certificering en de uitbreiding van circulaire initiatieven. Deze initiatieven omvatten recycling-, reparatie- en vintageprogramma's in belangrijke steden. Daarnaast voldeed 99 procent van de productie aan minstens één criterium voor duurzame materialen. Ralph Lauren Corporation behaalde ook haar doel dat honderd procent van de belangrijkste houtleveranciers duurzaam geproduceerde houtsubstraten gebruikt voor de interieurs van nieuwe winkels.

Operationeel gezien overtrof Ralph Lauren haar klimaatdoelen met een emissiereductie van 34 procent ten opzichte van de basislijn van 2020. Het bedrijf bereikte honderd procent hernieuwbare elektriciteit in haar eigen faciliteiten en verminderde het waterverbruik met 32 procent in 2025. Daarnaast bereikte Ralph Lauren Corporation eind vorig jaar meer dan 144.000 werknemers in de toeleveringsketen via haar programma's voor empowerment en levensvaardigheden. Het bedrijf verhoogde het aantal vrijwilligersuren van medewerkers en vergrootte haar bereik en impact in de strijd tegen kanker.