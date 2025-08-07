Ralph Lauren start nieuw boekjaar met sterke groei

Modeconcern Ralph Lauren Corporation realiseert sterke groei in het eerste kwartaal van boekjaar 2025/26. De omzet en winst overtreffen de verwachtingen. Het bedrijf verhoogt daarom zijn jaarprognoses.

In het eerste kwartaal, eindigend op 28 juni, bereikte de concernomzet 1,72 miljard Amerikaanse dollar (1,47 miljard euro). Dit is een stijging van 13,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten steeg de omzet met 11,4 procent.

Omzetgroei in alle regio's

Het bedrijf behaalde in alle regio's een solide groei. In Noord-Amerika steeg de kwartaalomzet met 7,9 procent tot 656 miljoen dollar. In Europa was de stijging 15,7 procent tot 555 miljoen dollar. In Azië was de groei het sterkst met 21,2 procent tot 474 miljoen dollar.

Dankzij de omzetstijging en een hogere brutomarge steeg het bedrijfsresultaat met 31 procent tot 273,6 miljoen dollar ten opzichte van vorig jaar. De nettowinst steeg eveneens met 31 procent tot 220,4 miljoen dollar (189,1 miljoen euro).

Management verhoogt de jaarprognoses

CEO Patrice Louvet toonde zich tevreden met de cijfers. ‘We hebben in alle regio's, distributiekanalen en consumentensegmenten sterke resultaten behaald in het eerste kwartaal’, aldus Louvet in een verklaring. ‘Hoewel we voorzichtig blijven in de huidige mondiale economische omstandigheden, zijn we bemoedigd door de brede kracht van ons merk en onze bedrijfsactiviteiten. We blijven ons richten op onze strategische prioriteiten voor de lange termijn.’ Deze zijn onder meer gericht op het aantrekken van nieuwe en jongere doelgroepen en het versterken van zowel gevestigde als groeiende categorieën.

Na de onverwacht sterke ontwikkelingen heeft het management de doelen voor het gehele boekjaar verhoogd. De verwachting is nu een valuta-gecorrigeerde omzetgroei van een laag tot gemiddeld eencijferig percentage. Eerder werd slechts een lage eencijferige groei verwacht. Het concern gaat nu ook uit van een sterkere stijging van de operationele marge.