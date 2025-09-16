Ralph Lauren stelt investeerders teleur met groeidoelen

Modeconcern Ralph Lauren Corporation presenteerde dinsdag zijn langetermijndoelen aan investeerders en analisten. De aandelenkoers daalde direct met meer dan zes procent.

Het nieuwe groeiplan, 'Next Great Chapter: Drive', mikt op een gemiddelde omzetgroei van enkele procenten per jaar, gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten, in de periode tot 2028. De operationele marge moet in boekjaar 2028 met 100 tot 150 basispunten stijgen ten opzichte van 2025, ook gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten.

Ralph Lauren wil dit bereiken door de brutomarge te verhogen en de kostenefficiëntie te verbeteren. Tegelijkertijd blijft het concern investeren in zijn 'langetermijnstrategie'.

Ralph Lauren wil minimaal twee miljard dollar uitkeren aan aandeelhouders

Het management kondigde aan de komende drie jaar minimaal twee miljard dollar aan aandeelhouders te willen uitkeren, afhankelijk van de marktomstandigheden. Dit gebeurt via dividend en aandeleninkoop. Het reguliere kwartaaldividend stijgt vanaf boekjaar 2026 met ongeveer tien procent naar 0,9125 dollar.

CEO Patrice Louvet: “Sinds onze laatste investeerdersdag in 2022 hebben we onze langetermijndoelen behaald, ons bedrijf versterkt en ons merk verder ontwikkeld.” Hij voegde daaraan toe: “We hebben verschillende groeimotoren gecreëerd die steeds meer momentum krijgen en gebaseerd zijn op de tijdloze waarden en authentieke stijl die Ralph Lauren uniek maken.”

Het nieuwe plan, 'Our Next Great Chapter: Drive', bouwt voort op deze vooruitgang. Het is gebaseerd op “de unieke positionering en aantrekkingskracht van ons merk, de aanhoudende kracht van onze producten in verschillende lifestylecategorieën en onze groeiende aanwezigheid in belangrijke steden wereldwijd.”