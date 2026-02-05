Ralph Lauren verhoogt prognose boekjaar na sterke resultaten in derde kwartaal

Ralph Lauren Corporation rapporteert sterke resultaten in het derde kwartaal van het boekjaar 2025/26. Dit is te danken aan een solide vraag in alle regio's en een aanhoudend momentum in belangrijke productcategorieën. Het Amerikaanse premiumconcern overtreft de marktverwachtingen en verhoogt de prognose voor het volledige jaar.

In het derde kwartaal, dat eindigde op 27 december 2025, verhoogt Ralph Lauren de omzet met 12 procent naar 2,4 miljard dollar (2,03 miljard euro). Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten stijgt de verkoop met 10 procent. De groei is het gevolg van een evenwichtige prestatie in zowel de D2C- als de groothandelskanalen, en een sterke verkoop tegen de volle prijs.

De vergelijkbare winkelomzet in het direct-to-consumer-kanaal groeit wereldwijd met een hoog enkelcijferig percentage. Zowel de fysieke winkels als de digitale handel dragen bij aan de stijging, terwijl de wereldwijde groothandelsomzet met dubbele cijfers stijgt.

De aangepaste bruto- en operationele marge, respectievelijk 69,9 procent en 19,6 procent, zijn hoger dan de prognoses. Dit is te danken aan een sterke verkoop tegen de volle prijs en een efficiënt kostenbeheer. Volgens het bedrijf compenseert dit de gestegen importheffingen.

Vraag naar producten het sterkst in kern- en groeicategorieën

Wat de producten betreft, ziet Ralph Lauren een aanhoudend momentum in zijn kernactiviteiten, die op jaarbasis met een laag dubbelcijferig percentage groeien. Truien en gebreide tops zijn de belangrijkste groeimotoren in dit segment.

Categorieën met een hoog potentieel presteren beter dan het groepsgemiddelde. Dameskleding, bovenkleding en handtassen noteren een groei van bijna 20 procent. Dit wordt ondersteund door een sterke vraag naar damestruien, lichtgewicht donsjacks, getailleerde jassen en de belangrijkste handtassenlijnen van het bedrijf.

Het concern profiteert ook van een positieve productmix en een hogere gemiddelde verkoopprijs per eenheid. Deze prijs stijgt met 18 procent in de direct-to-consumer-activiteiten. Dit is het gevolg van minder promotionele acties en een sterke verkoop tegen de volle prijs, wat een ‘voortdurende verhoging’ van het merkimago weerspiegelt.

Azië leidt geografische groei

Geografisch gezien levert Azië de sterkste groei, met een omzetstijging van 22 procent. De verkoop in China stijgt met meer dan 30 procent, ondersteund door een sterk merkmomentum en een groeiende digitale vraag. De vergelijkbare winkelomzet in de regio stijgt met 20 procent.

In Europa groeit de omzet met 12 procent op gerapporteerde basis en met 4 procent bij constante wisselkoersen. De vergelijkbare winkelomzet wordt gedreven door een stijging van 5 procent in de digitale handel, die deels wordt gecompenseerd door een daling van 1 procent in de omzet van fysieke winkels. De groothandelsdivisie in de regio ziet de omzet op gerapporteerde basis met 16 procent stijgen.

Noord-Amerika noteert een stijging van 8 procent naar 1,1 miljard dollar op gerapporteerde basis. De vergelijkbare winkelomzet stijgt met 7 procent, de prestaties van de fysieke winkels met 6 procent en de digitale handel met 7 procent. De groothandelsomzet stijgt met 11 procent.

Op basis van de prestaties in de eerste negen maanden van het jaar verhoogt Ralph Lauren zijn prognose voor het volledige jaar. Het bedrijf verwacht nu een omzetgroei tussen een hoog enkelcijferig en een laag dubbelcijferig percentage bij constante wisselkoersen, naast een verdere uitbreiding van de operationele marge.