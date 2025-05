Ralph Lauren verrast met sterke jaarresultaten

Het Amerikaanse modeconcern Ralph Lauren Corporation heeft in het boekjaar 2024/25 de verwachtingen overtroffen dankzij een sterk slotkwartaal. Het bedrijf meldde donderdag verrassend duidelijke stijgingen in omzet en resultaat.

Stijgingen in alle marktregio's zorgen voor een omzetplus van zeven procent

In het meest recente boekjaar, dat op 29 maart werd afgesloten, bereikte de omzet een hoogte van 7,08 miljard dollar (6,26 miljard euro) en overtrof daarmee het niveau van het voorgaande jaar met zeven procent. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen stegen de opbrengsten met acht procent.

De verrassend duidelijke plus dankte het bedrijf aan solide stijgingen in alle marktregio's. In Noord-Amerika steeg de omzet met drie procent tot 3,05 miljard dollar, in Europa met elf procent tot 2,17 miljard dollar en in Azië met negen procent tot 1,71 miljard dollar.

De nettowinst stijgt met 15 procent

Dankzij een hogere brutomarge en geringere eenmalige lasten verhoogde het operationele resultaat met 23 procent tot 932,1 miljoen dollar. De nettowinst bereikte een hoogte van 742,9 miljoen dollar (657,2 miljoen euro) en overtrof daarmee het niveau van het voorgaande jaar met 15 procent.

Ook in het vierde kwartaal overtroffen de resultaten de verwachtingen. De omzet groeide in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met acht procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 10 procent) tot bijna 1,70 miljard dollar, de nettowinst steeg met 42 procent tot 129,0 miljoen dollar.

Talrijke onzekerheden: Het management geeft slechts voorlopige prognoses af

Bij de vooruitblik op het lopende boekjaar 2025/26 toonde het management zich voorzichtig gezien de talrijke politieke en economische onzekerheden en publiceerde het slechts voorlopige prognoses. Er wordt momenteel een wisselkoersgecorrigeerde omzetgroei van een laag enkelcijferig percentage verwacht. De operationele marge zal naar verwachting op wisselkoersgecorrigeerde basis licht worden verhoogd.