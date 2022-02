Rana Plaza-proces hervat na vijf jaar onderbreking

Dhaka - Het proces over de Rana Plaza ramp in Bangladesh, de kledingfabriek die in 2013 instortte en waarbij meer dan 1.130 mensen omkwamen, is na meer dan vijf jaar onderbreking hervat, zeiden aanklagers dinsdag tegen het Franse nieuwsbureau AFP.

De moordzaak was stopgezet nadat verschillende beklaagden in beroep waren gegaan en het Hooggerechtshof de aanklacht had opgeschort van twee plaatselijke ambtenaren die beschuldigd werden van het goedkeuren van de mislukte bouw van het negen verdiepingen tellende complex in de buurt van Dhaka.

Maandag gelastte een rechter de hervatting van het proces tegen 36 van de beschuldigden, van wie er inmiddels drie zijn overleden, waarbij hij verklaarde dat de behandeling van een verzoek tot nietigverklaring van de beslissing van het Hooggerechtshof afzonderlijk zou worden behandeld. "We willen het proces zo snel mogelijk afronden. Er is al te veel tijd verloren gegaan," zei procureur-generaal Sheikh Hemayet Hossain tegen AFP.

Een rechtbank had in 2016 41 mensen van moord beschuldigd omdat zij de bouwnormen van het gebouw hadden gevalideerd en de werknemers in de kledingindustrie hadden gedwongen zich te melden ondanks het feit dat er de dag voor de ramp verontrustende scheuren te zien waren.

"Het gebouw had geen (bouw)plan. Het schudde toen de machines werden aangezet. En de eigenaar van het gebouw, Sohel Rana, gebruikte misdadigers om de arbeiders weer aan het werk te krijgen op de dag van de instorting," voegde de openbare aanklager eraan toe.

Rana Plaza stortte in op 23 april 2013. Reddingswerkers hebben wekenlang geprobeerd de lichamen in het puin te vinden. Meer dan 2.000 mensen raakten gewond, velen verminkt. Andere slachtoffers worden nog vermist. "We wachten al negen jaar op gerechtigheid," zei Rehana Akhter, 35, een voormalige werknemer die vastzat in het puin en van wie het linkerbeen moest worden geamputeerd.

Zij hoopt dat de enige verdachte die niet op borgtocht is vrijgelaten, Sohel Rana, zal worden veroordeeld tot schadeloosstelling van de slachtoffers, zoals zij. De kledingfabrieken werkten voor vele buitenlandse bedrijven, zoals de Amerikaanse Walmart, de Nederlandse C&A-winkels, de winkelketens Auchan, Mango, Primark, Carrefour en de Benetton-groep.

Deze tragedie heeft de aandacht gevestigd op de erbarmelijke arbeidsomstandigheden van de vier miljoen arbeiders die voor de westerse detailhandel kleding maken.

De economie van Bangladesh heeft de laatste jaren sterk geprofiteerd van de textielsector, die een omzet heeft van 35 miljard dollar en goed is voor meer dan 80 procent van de export van het land. (AFP)

Beeld: Zakir Hossain Chowdhury / ANADOLU AGENCY

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.