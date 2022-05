Rapport ABN Amro: ‘Hogere salarissen en groter welzijn nodig voor personeel detailhandel’

De personeelstekorten in de detailhandel blijven groot, zo meldt ABN Amro in een nieuw rapport Sectorale Welzijnsmonitor. In het vierde kwartaal van vorig jaar waren er 43.900 vacatures in de sector. Niet alleen hebben werknemers werk elders gevonden, het tekort wordt ook meer structureel van aard vanwege de vergrijzing van de bevolking, aldus het rapport.

Om het tij te keren zijn diverse dingen nodig aldus het rapport. Zo moet de detailhandel inzetten op hogere salarissen, het vergroten van het welzijn van het personeel en digitalisering. Echter is dit nog niet altijd even makkelijk. Het rapport geeft aan dat de lage lonen in de detailhandel deels komen door de jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben die het minimumloon krijgen, of 125 procent van het minimumloon. Wanneer bedrijven de lonen verhogen, vervalt deze subsidie.

Het rapport Sectorale Welzijnsmonitor geeft ook aan dat het imago van de gemiddelde werkgever in de retailsector een betrekkelijk laag imago heeft. Dit komt overeen met een onderzoek van Q&A Insights van eerder dit jaar. Uit beide rapporten komt naar voren dat de retail laag scoort op kansen voor persoonlijke ontwikkeling, een goede privé-werkbalans en zelfstandigheid.