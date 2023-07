Rapport beschrijft gevolgen Brexit voor Britse mode- en textielindustrie, doet belangrijke aanbevelingen

In een nieuw rapport wordt gedetailleerd ingegaan op de impact die Brexit heeft gehad op de Britse mode- en textielindustrie en worden vijf aanbevelingen gedaan om toekomstige groei te ondersteunen.

Het rapport is gezamenlijk gepubliceerd door de Business of Fashion, Textiles and Technology (BFTT) onder leiding van de University of the Arts London en de Future Fashion Factory (FFF) onder leiding van de University of Leeds.

Adam Mansell, het hoofd van de UK Fashion and Textile Association (UKFT), die optrad als voorzitter van het project, beschreef het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU als "de grootste verandering in de wereldwijde handelsomgeving in decennia".

Hij merkte op dat de EU goed is voor ongeveer 75 procent van de Britse mode- en textielexport en meer dan dertig procent van de Britse import, wat betekent dat de implicaties "altijd enorm groot zullen zijn".

Hij vervolgde: "Ondanks de retoriek was de UK EU Trade Continuity Agreement niet de eenvoudigste handelsovereenkomst waarover ooit onderhandeld is. De realiteit is (en was altijd al) een nieuwe handelsrelatie met aanzienlijke administratieve lasten, met een grote kostenstijging en met een beperkter verkeer van personen en producten."

’Nieuwe handelsproblemen’

Mansell zei dat het vertrouwen in het Verenigd Koninkrijk als toeleveringsbasis "sterk is gedaald" en dat veel Europese bedrijven ervoor kiezen om geen zaken te doen met het land "vanwege de nieuwe handelsproblemen".

Hij zei dat hij denkt dat deze moeilijkheden alleen maar zullen toenemen in het licht van de ontwikkeling van de "ambitieuze en uitgebreide" textielduurzaamheidsstrategie van de EU.

"De strategie zal leiden tot een drastische toename van wetgeving die betere controle en rapportage vereist voor alle mode en textiel dat in de EU wordt verkocht en zal van toepassing zijn op leveranciers in het Verenigd Koninkrijk," zei hij.

Het rapport belicht een aantal van de belangrijkste problemen waar de Britse mode- en textielindustrie mee te maken heeft, met speciale aandacht voor KMO's en micro-ondernemingen die meer dan tachtig procent van de sector uitmaken.

Er wordt echter ook gewezen op "de veerkracht en het aanpassingsvermogen" van de Britse mode- en textielbedrijven wanneer ze worden geconfronteerd met uitdagingen als Brexit en Covid-19.

"Innovatie, hoogopgeleide arbeidskrachten en een niet aflatende focus op duurzaamheid zijn de belangrijkste drijfveren voor elke succesvolle industrie en de Britse mode- en textielsector heeft dit allemaal," aldus Mansell.

In het rapport worden vijf belangrijke aanbevelingen gedaan om de verdere groei van de Britse mode-, textiel- en technologie-industrie te ondersteunen. Hieronder staan de punten in hun geheel:

1. De kosten en complexiteit van de handel na de Brexit verminderen om de toegang tot wereldmarkten te vergroten en het concurrentievermogen te verbeteren, met name voor startende ondernemingen en het mkb, bijvoorbeeld door belastingvoordelen, transparantie en duidelijke richtsnoeren.

De kosten en complexiteit van de handel na de Brexit verminderen om de toegang tot wereldmarkten te vergroten en het concurrentievermogen te verbeteren, met name voor startende ondernemingen en het mkb, bijvoorbeeld door belastingvoordelen, transparantie en duidelijke richtsnoeren. 2. De capaciteit en competentie van de Britse FTT-sector vergroten, om de CO2-voetafdruk te verkleinen en werkgelegenheidskansen te creëren, bijvoorbeeld door middel van steun voor bedrijfsontwikkeling, overheidssubsidies, subsidies en stimulansen, opleiding en visumprogramma's voor geschoolde werknemers.

De capaciteit en competentie van de Britse FTT-sector vergroten, om de CO2-voetafdruk te verkleinen en werkgelegenheidskansen te creëren, bijvoorbeeld door middel van steun voor bedrijfsontwikkeling, overheidssubsidies, subsidies en stimulansen, opleiding en visumprogramma's voor geschoolde werknemers. 3. Veerkracht opbouwen na Covid-19 door wendbaarheid, flexibiliteit en diversificatie om de financiële duurzaamheid van FTT-bedrijven te beschermen, bijvoorbeeld door middel van bedrijfsbegeleiding, mentorschap en opleiding.

Veerkracht opbouwen na Covid-19 door wendbaarheid, flexibiliteit en diversificatie om de financiële duurzaamheid van FTT-bedrijven te beschermen, bijvoorbeeld door middel van bedrijfsbegeleiding, mentorschap en opleiding. 4. Digitale innovatie in de FTT-sector stimuleren om de capaciteit, efficiëntie en duurzaamheid te vergroten, bijvoorbeeld door betere toegang tot digitale hulpmiddelen en opleiding, met name voor starters en kleine en middelgrote ondernemingen.

Digitale innovatie in de FTT-sector stimuleren om de capaciteit, efficiëntie en duurzaamheid te vergroten, bijvoorbeeld door betere toegang tot digitale hulpmiddelen en opleiding, met name voor starters en kleine en middelgrote ondernemingen. 5. Voorrang geven aan duurzame en ethische praktijken om de klimaatcrisis aan te pakken en de volksgezondheid en gelijkheid voor iedereen te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van wetgeving, overheidsstimulansen en -subsidies, investeringen in infrastructuur, accreditatie en bedrijfsbegeleiding.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Marthe Stroom.