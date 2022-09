Rapport Fashion for Good: Recycling van textiel kan Europese landen 74 miljoen euro opleveren

Om toe te werken naar een duurzamere toekomst voor de mode- en textielketen moeten recyclingfaciliteiten verder worden opgeschaald. Dat vraagt om grote investeringen, maar hoe kunnen investeerders weten of die de moeite waard zijn?

Om daar inzicht in te bieden deed duurzaamheidsorganisatie Fashion for Good in samenwerking met de Nederlandse stichting Circle Economy het afgelopen jaar onderzoek naar het zakelijke potentieel van het inzamelen, sorteren en recyclen van textiel. Uit een studie in zes Europese landen blijkt dat alleen daar al 494.000 ton post-consumer textiel beschikbaar en bruikbaar is voor recycling. Het omzetten van dat textiel in nieuwe vezels kan volgens Fashion for Good jaarlijks 74 miljoen euro opleveren.

Sorteercapaciteit Europese landen toont ruimte voor opschaling

Het onderzoek werd gedaan in België, Duitsland, Nederland, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het volume van ingezameld textiel verschilt daar sterk: in Duitsland wordt jaarlijks ongeveer een miljoen ton textiel ingezameld, in het Verenigd Koninkrijk circa 650 duizend ton. In Nederland en België ligt die hoeveelheid aanzienlijk lager, met respectievelijk bijna 200 duizend en 100 duizend ton. Niet al dat textiel is ook geschikt voor recycling: sommige kledingstukken zijn daarvoor nog van te hoge kwaliteit en dus opnieuw draagbaar, ander textiel is bijvoorbeeld te vies om te hergebruiken.

Wat ook duidelijk wordt uit het onderzoeksrapport, is dat de lokale sorteercapaciteit niet altijd gelijk is aan de hoeveelheid ingezameld textiel. In Duitsland staat tegenover een miljoen ton textiel bijvoorbeeld een sorteercapaciteit van 191 duizend ton textiel. In Nederland is de sorteercapaciteit dan weer net hoger dan de hoeveelheid ingezameld textiel - maar veel van die capaciteit wordt voor Duits textiel gebruikt. Dat er ruimte is voor opschaling, is zichtbaar.

Katoen dominante materiaal in ingezameld textiel

Van het textiel dat niet in zijn oorspronkelijke vorm herbruikbaar is of dat van laagwaardige kwaliteit is, werd ook de samenstelling geanalyseerd. In totaal werd 21 ton post-consumer textiel onderzocht met behulp van infraroodtechnologie. Een aanzienlijk deel, 42 procent, bleek gemaakt van katoen, mogelijk met een kleine hoeveelheid elasthaan. 32 procent was van gemengde materialen gemaakt, waarvan bijna de helft (twaalf procent van het totaal) van een combinatie van katoen en polyester.

Op basis van materiaal, de aanwezigheid van ‘verstorende elementen’ zoals ritsen en knopen en de kleur van het textiel werd vastgesteld dat 21 procent van de materialen geschikt zou zijn voor mechanische recycling en 53 procent voor chemische recycling. Voorwaarde daarvoor is dat het aantrekkelijk genoeg is om ritsen, knopen en andere delen die het recyclingproces bemoeilijken, te verwijderen. Anders is het aandeel dat geschikt is voor chemische recycling een stuk lager.

Geld verdienen aan gerecyclede materialen

De opbrengst van 74 miljoen euro die het hergebruik van die vezels zou opleveren werd door Fashion for Good berekend op basis van potentiële prijzen per kilo voor het gerecyclede materiaal. Om aan de materialen echt geld te verdienen, zijn volgens Fashion for Good echter nog aanzienlijke investeringen nodig om recyclingtechnologieën op te schalen, sorteerprocessen te automatiseren en bijvoorbeeld ritsen en knopen makkelijker te kunnen verwijderen.

Tegelijkertijd zal het potentieel verder groeien. Volgens Fashion for Good zal de hoeveelheid ingezameld laagwaardig textiel de komende jaren alleen maar toenemen. Niet alleen omdat er steeds meer geconsumeerd en weggegooid wordt, maar ook door wetgeving, zoals de Waste Framework Directive, Europese wetgeving die vereist dat in 2025 al het textiel in Europa apart wordt ingezameld. Volgens Fashion for Good is het ook belangrijk dat er op beleidsniveau meer financiering komt om de opschaling van textielrecycling mogelijk te maken.