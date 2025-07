Rapport: Markt voor slimme textielmaterialen groeit met twee miljard Amerikaanse dollar tegen 2030

De markt voor slimme textielmaterialen staat op het punt te groeien. De markt, die in 2023 naar schatting een waarde heeft van 3,59 miljard Amerikaanse dollar (ongeveer 3,11 miljard euro), zal naar verwachting met 56 procent groeien tot 5,59 miljard Amerikaanse dollar (ongeveer 4,11 miljard euro) in 2030, met een jaarlijks groeipercentage van 6,4 procent. Dit blijkt uit een nieuw rapport van marktonderzoeksbureau Valuates.

“Met een toenemende vraag in de gezondheidszorg, defensie, auto-industrie, mode en industriële sectoren, ervaart de markt een gediversifieerde groei. Factoren zoals de toenemende interesse in wearables, milieubewust consumentisme en slimme infrastructuur herdefiniëren de prestatieverwachtingen van materialen”, aldus Valuates.

Materiaalwetenschap ontmoet digitale innovatie. Textielproducenten zoals Milliken, Toray Industries, Peratech, Clothing Plus, DuPont, Schoeller Textiles, Interactive Wear AG en Ohmatex richten zich op duurzaamheid, aanpassingsvermogen en gebruikersgerichte functionaliteiten om concurrerend te blijven. Strategische partnerschappen, financiële steun en technologische doorbraken versnellen de commerciële acceptatie. De vier grootste fabrikanten ter wereld hebben een marktaandeel van meer dan 15 procent, terwijl Noord-Amerika de grootste markt is met een aandeel van meer dan 50 procent, gevolgd door China en Europa (meer dan 35 procent).

Actief, passief en ultraslim - soorten slimme textielmaterialen

De markt voor slimme textielmaterialen is niet alleen gesegmenteerd per sector, zoals mode en entertainment, sport en fitness, medisch, transport, defensie en militair gebruik en architectuur, maar ook per type materiaal: Er zijn passieve slimme textielmaterialen, actieve en ultraslimme textielmaterialen.

De laatste zijn materialen die meerdere functionaliteiten integreren, zoals voelen, reageren en zich aanpassen aan omgevingsprikkels. “Deze textielsoorten zijn ontworpen om zeer interactief te zijn en bevatten geavanceerde elementen zoals vormgeheugenlegeringen, ingebedde nanomaterialen en responsieve polymeren die reageren op temperatuur, druk of beweging”, aldus het rapport.

Aangezien ze onafhankelijk kunnen functioneren zonder constante externe controle, worden ze gebruikt in gebieden zoals medische monitoring, sportkleding en veiligheidskleding. Volgens het rapport is er ook een toenemende vraag naar intelligente kleding die biometrische tracking en omgevingsresponsiviteit ondersteunt.

Deze verwarmde poncho houdt de drager warm. Gezien op de Texhibition Innovation Hub. Credits: Itkib Fairs

Actieve slimme textielsoorten zijn textielsoorten die kunnen reageren op prikkels uit de omgeving, zoals temperatuur, vochtigheid, licht of elektrische velden, en hun eigenschappen dienovereenkomstig aanpassen. Dit is handig voor het verwarmen van kleding en kleding die vocht- en temperatuurregeling beheert, zoals hardloop-, outdoor- en medische kleding.

“Militaire slimme textielsoorten worden gebruikt om de gezondheid van soldaten te controleren, gevaarlijke stoffen te detecteren en communicatiesystemen te ondersteunen. Deze textielsoorten bevatten vaak sensoren om realtime fysiologische gegevens, omgevingsanalyse en locatie volgen te bieden”, voegt het rapport toe.

In de sportkledingsector stimuleren een bloeiende fitnesscultuur en een toenemende interesse in prestatieoptimalisatie de vraag naar slimme kledingstukken waarvan de rekbare elektronica en geleidende draden beweging, spiervermoeidheid en hydratatieniveaus controleren. In tegenstelling tot actieve slimme textielmaterialen reageren passieve materialen op externe prikkels zonder dat een externe stroombron of het vermogen om energie om te zetten nodig is, waardoor ze in wezen als sensoren fungeren. Ze vormen het grootste segment met een marktaandeel van meer dan 35 procent.

“Het toenemende gebruik van fitnesstrackers heeft de deur geopend voor kleding die vergelijkbare functies vervult en tegelijkertijd meer comfort biedt. Sportmerken spelen in op deze vraag door samen te werken met technologiebedrijven om slimme kledinglijnen te ontwikkelen. Naarmate gezondheidsbewuste consumenten steeds vaker op zoek gaan naar intelligente wearables, blijft de vraag naar duurzame en wasbare slimme textielmaterialen stijgen”, aldus het rapport.

Het wijst er ook op dat milieubewuste consumenten en regelgevende druk het gebruik van biologisch afbreekbare en recyclebare slimme textielmaterialen aanmoedigen, waarbij fabrikanten organische substraten, inkten op waterbasis en productiemethoden met een lage impact onderzoeken.

“Er is een drang om elektronisch afval te verminderen door textielsoorten te ontwikkelen die wasbare elektronica integreren en de levenscyclus van producten verlengen. Merken die zich richten op circulaire mode vinden slim textiel compatibel met hun duurzaamheidsdoelstellingen. Milieukenmerken en groene labels hebben ook de concurrentie tussen textielproducenten aangewakkerd om duurzame slimme oplossingen aan te bieden. Deze trend vergroot niet alleen de aantrekkingskracht van slim textiel, maar stimuleert ook innovatie in de materiaalwetenschap voor biologisch afbreekbare en energiezuinige opties.”

Groei motor personalisatie

Slim textiel maakt ook adaptieve kleding mogelijk die reageert op de voorkeuren van de dragers voor mode en stijl of om medische en levensreddende redenen, zoals het veranderen van kleur, het aanpassen van de ventilatie of het integreren van mobiele bedieningselementen, zoals temperatuurgevoelige jassen of andere beschermende kleding en houdingcorrigerende shirts.

“Modebewuste consumenten, met name millennials en generatie Z, vragen om kleding die technologie combineert met stijl. Merken die interactieve, aanpasbare wearables aanbieden, krijgen een concurrentievoordeel”, aldus het rapport.

“Naarmate de grens tussen mode en functie steeds vager wordt, neemt de vraag naar veelzijdige slimme textielmaterialen die gepersonaliseerde ervaringen ondersteunen snel toe, wat resulteert in een gediversifieerde productpijplijn van textielfabrikanten”, vat Valuates samen.