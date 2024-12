Rapport: Ralph Lauren, Coach en Gucci behoren tot merken die in verband worden gebracht met vermeende schendingen van mensenrechten

Een rapport van het Business and Human Rights Resource Centre heeft 28 gevallen van vermeende schendingen van mensenrechten aan het licht gebracht die verband houden met de inkooppraktijken van grote, wereldwijde merken. De organisatie stelt dat de gevallen die in een periode van negen maanden (januari tot september 2024) zijn geïdentificeerd en gevolgd, “wereldwijd van omvang zijn en duizenden werknemers over de hele wereld hebben getroffen”, in een aantal belangrijke productielanden.

Als zodanig zijn er gerelateerde beschuldigingen geuit tegen 36 merken in zowel de fast fashion- als de luxecategorie, waaronder H&M, Ralph Lauren, Asos, Mango, Michael Kors, Coach en Gucci, en andere. Het Research Centre meldt dat de meeste merken, na te zijn gevraagd om een reactie, hebben aangegeven contact te hebben opgenomen met de leverancier van de betreffende verkoper en te hebben aangegeven dat ze de inkoop bij de fabriek hebben stopgezet als deze geen actie had ondernomen om het probleem aan te pakken.

De beschuldigingen houden verband met een periode waarin een afname van bestellingen in de hele sector kon worden waargenomen, wat resulteerde in massale ontslagen, schorsingen van arbeid en onbetaalde ontslagvergoedingen. Onder de getroffenen was de Luenthai Philippines-fabriek, die naar verluidt samenwerkte met merken zoals Michael Kors, Ralph Lauren, Tapestry, Adidas en Fast Retailing. In mei 2024 zou de locatie 2.000 werknemers hebben ontslagen, wat neerkomt op 60 procent van het personeelsbestand, vanwege een afname van de vraag naar producten in de afgelopen twee jaar.

Eveneens zou Anzir Apparels, een fabriek in Bangladesh die in verband is gebracht met Mango, Asos en River Island, gesloten zijn vanwege een gebrek aan bestellingen. Veel van de betrokken merken verklaarden dat ze in 2021 waren gestopt met de inkoop bij de fabriek. Andere fabrieken meldden "progressief lagere prijzen" of werden beschouwd als "minder voordelig" voor merken om mee te blijven werken.