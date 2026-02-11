Rapport: sportmarkt kan miljarden mislopen zonder duurzame strategieën

In een nieuwe studie belicht het World Economic Forum de enorme groeikansen van de wereldwijde sportmarkt. Tegelijkertijd waarschuwt de analyse dat systeemrisico's zoals toenemende inactiviteit, milieuschade en klimaatverandering de sector voor grote uitdagingen kunnen stellen.

De sportmarkt groeit bovenproportioneel

De wereldwijde sporteconomie maakt momenteel een historische groeifase door. De sector genereert momenteel een omzet van ongeveer 2,3 biljoen Amerikaanse dollar (circa 1.950.000.000.000 euro), verdeeld over negen kernsectoren. Hiertoe behoren naast klassieke sportartikelen ook sportvoeding, sporttoerisme, wearables en sportmedia. In landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en in Europa draagt de sportmarkt al tussen de twee en vier procent bij aan het bruto binnenlands product (bbp) en is goed voor ongeveer 1 op de 25 fulltime banen.

Deze groei zal zich voortzetten. Tot 2030 wordt een omzetvolume van 3,7 biljoen Amerikaanse dollar (ongeveer 3,15 biljoen euro) verwacht. Dit komt overeen met een jaarlijkse groei van ongeveer tien procent, wat aanzienlijk hoger is dan de circa zeven procent van de afgelopen tien jaar. Lange-termijnprognoses voorspellen zelfs een groei tot 8,8 biljoen Amerikaanse dollar (ongeveer 7,48 biljoen euro) in 2050.

Women Event van het vrouwensportmerk Kari Traa. Credits: Kari Traa

Vooral het sporttoerisme zal de komende jaren nieuw potentieel ontsluiten en tot 2030 goed zijn voor ongeveer 60 procent van de totale groei in de sector. Mega-evenementen, marathons, internationale toernooien en sportgerelateerde reizen stimuleren niet alleen de ticketverkoop, maar ook de horeca, retail, mode en de lokale economie. Bovendien trekt de sport steeds meer institutionele investeerders aan en heeft het zich in de financiële wereld gevestigd als een nieuwe beleggingscategorie.

Bewegingstekort en milieuschade zijn bedrijfsrisico's

Tegelijkertijd waarschuwt het World Economic Forum voor systeemrisico's die de groei van de sporteconomie kunnen bedreigen. Toenemende inactiviteit, milieuschade en klimaatverandering vormen een gevaar voor de vraag en de stabiliteit van productie en toeleveringsketens. Ook de investeringsbereidheid van de sector komt hierdoor in het geding. Zonder tegenmaatregelen kunnen deze ontwikkelingen de jaarlijkse inkomsten tegen het midden van de eeuw met tot wel 1,6 biljoen Amerikaanse dollar (ongeveer 1,38 biljoen euro) verminderen.

Volgens de studie beweegt bijna een derde van de volwassenen en tot 80 procent van de jongeren wereldwijd te weinig. Hierdoor krimpt op de lange termijn de basis waarop sportartikelen, lidmaatschappen, evenementen, fan-artikelen en sporttoerisme steunen. Prognoses gaan ervan uit dat er in 2030 tot 800 miljoen minder actieve mensen kunnen zijn.

Bovendien worden de omstandigheden voor sportbeoefening lastiger. Hitte, extreem weer, luchtvervuiling en watertekorten beïnvloeden wedstrijden, trainingsomstandigheden en de ervaringen van toeschouwers. Uiteindelijk heeft dit ook gevolgen voor de toeleveringsketens. Meer dan 90 procent van de mediarechten in de professionele sport is afhankelijk van outdoor-evenementen en daardoor direct kwetsbaar voor het klimaat. Verzekeringen worden duurder, investeringen voorzichtiger en grote evenementen risicovoller.

De sport is deel van het probleem

De sportmarkt wordt niet alleen getroffen door milieu- en gezondheidsrisico's, maar draagt zelf ook aanzienlijk bij aan de belasting van de planeet. Alleen al evenementen, reizen, bouwprojecten en toeleveringsketens veroorzaken volgens de studie jaarlijks 400 tot 450 miljoen ton CO₂e. Daarbij komen nog een hoog waterverbruik, het gebruik van chemicaliën in textiel, enorme afvalstromen en microplastics uit functionele stoffen en kunstgras. Dit samenspel leidt tot een negatieve spiraal: milieubelasting vermindert de deelname aan sport, een lagere deelname verzwakt de vraag en het belang van sport, en ondermijnt op de lange termijn de economische basis ervan.

De productie van sportkleding en het toerisme dragen bij aan de klimaatverandering. Credits: FashionPower

Eis: strategische transformatie op vele gebieden

Een systeemverandering is volgens de studie echter mogelijk en economisch zinvol. Het rapport van het World Economic Forum schetst drie strategische transformatiepaden. Ten eerste, een verantwoordelijke omgang met hulpbronnen, zoals geïntegreerd waterbeheer, circulaire bedrijfsmodellen voor sportkleding, schoenen en uitrusting, en het gebruik van sportevenementen als proeftuinen voor duurzame materialen en consumptiemodellen. Voor mode- en sportartikelbedrijven betekent dit dat levensduur, repareerbaarheid, doorverkoop en materiaalinnovatie in de toekomst cruciale concurrentiefactoren worden.

Ten tweede moet sport sterker worden geïntegreerd in duurzame steden. Groen- en watergebieden kunnen worden benut als actieve infrastructuur, beweging en sport kunnen worden opgenomen in de stadsplanning, terwijl tegelijkertijd actieve, emissiearme mobiliteit wordt gestimuleerd.

Fietsevenement in Londen van het fietsenmerk Brompton. Credits: Brompton

Ten derde kunnen bedrijven en investeerders gezamenlijke sociale en ecologische impact realiseren over de gehele waardeketen van de sport door middel van gerichte investeringen, strategische sponsormodellen en publiek-private-filantropische partnerschappen. Doelgerichte kapitaalstromen verhogen niet alleen de winstgevendheid, maar versterken ook de veerkracht van de sector tegenover milieu- en gezondheidsrisico's.