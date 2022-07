Rapport: 'Steeds meer consumenten willen modetrend kopen binnen dezelfde week dat ze hem ontdekken'

Volgens een nieuwe studie over fast fashion van Alvarez & Marsal's Consumer Retail Group genaamd 'The New Evolution of Fast Fashion' - is fast fashion sinds de pandemie steeds harder aan het groeien.

Het rapport onderzocht de groeiende rol en invloed van fast fashion in de hele mode-industrie en stelde vast dat retailers zo snel mogelijk in moeten kunnen spelen op opkomende en evoluerende trends als ze relevant willen blijven. Dit is te lezen in een artikel op WWD. Volgens het rapport moeten merken, om vandaag de dag succesvol te zijn, ‘snellere cyclustijden tussen concept en levering hanteren om de wispelturige, door technologie geobsedeerde consument in zijn behoeften te kunnen voorzien.’

De conclusies die in het rapport worden getrokken zijn gebaseerd op de antwoorden van ongeveer 500 Amerikaanse consumenten in de leeftijd van 18 tot 65 jaar, die via een online panel in alle regio's van de V.S. werden ondervraagd.

Een van de bevindingen was dat 50 procent van de respondenten een modetrend wil kopen binnen dezelfde week waarin ze hem ontdekken. Zo'n 40 procent van de respondenten in de leeftijd van 18 tot 44 jaar is bereid om niet te shoppen bij hun favoriete merk als ze hier niet snel genoeg een trend kunnen kopen. Zo’n 49 procent van de respondenten koopt modetrends online, terwijl 35 procent van hen in een winkelcentrum winkelt. En 30 procent van de respondenten koopt minstens één keer per week fast fashion, terwijl 65 procent meerdere artikelen koopt.

Een interessante bevinding is dat de respondenten zich zorgen maken over duurzaamheid, maar tegelijkertijd ook graag trends binnen handbereik hebben. En dit wordt vooral aangeboden door merken als Forever 21, Zara en Shein, die bekend staan om hun ‘wegwerpkleding’. Veel van de verantwoordelijkheid valt volgens Michael Prendergast, co-auteur van de studie en managing director bij Alvarez & Marsal's Consumer Retail Group, daarom echt terug op merken en retailers om ervoor te zorgen dat hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid impact hebben en geldig zijn.

Uit de studie blijkt dat de consument retailers beloont die artikelen in de kortst mogelijke tijd leveren. Zo heeft Zara heeft de tijd van de catwalk tot de winkel bijvoorbeeld verkort tot minder dan 30 dagen. En tegenwoordig kan Shein een product in slechts twee weken ontwerpen, produceren en lanceren. Shein had in 2020 een omzet van 10 miljard dollar en Zara behaalde in 2021 een omzet van 33 miljard dollar.

Prendergast zegt tegen WWD: "De oorspronkelijke introductie van fast fashion had een aantal negatieve connotaties, of het nu ging om milieu-impact, of om slechte arbeidsomstandigheden, of om de kwaliteit van het product of het gebrek daaraan. Wat wij zeggen is dat de nieuwe evolutie van fast fashion om iets anders draait. Het gaat om snelheid in je toeleveringsketen en om het ontwerpproces dichter bij de beslissingen van klanten te brengen. Dat is wat volgens ons de volgende stap op het gebied van snelheid is. Iedereen zou tot op zekere hoogte een snelheidsmodel moeten overnemen, of je nu een luxehuis bent of een goedkoop merk."

Sommige elementen van fast fashion zijn volgens het rapport dus een vereiste geworden om te kunnen concurreren en overleven in het nieuwe retaillandschap. Toch hoeft dit volgens Prendergast zeker niet een focus op duurzaamheid uit te sluiten.