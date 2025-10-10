Rapport Vestiaire Collective: tweedehandsmarkt groeit drie keer sneller dan de markt voor nieuwe producten

Volgens een nieuwe studie van het doorverkoopplatform Vestiaire Collective en de Boston Consulting Group zal de markt voor tweedehandsmode en vintage luxeproducten tot 2030 een volume van maximaal 360 miljard Amerikaanse dollar (ongeveer 309 miljard euro) bereiken. Ter vergelijking: momenteel bedraagt dit 210 tot 220 miljard Amerikaanse dollar (ongeveer 180 tot 190 miljard euro). Dit komt neer op een jaarlijkse groei van tien procent, een groeitempo dat drie keer hoger ligt dan dat van de markt voor nieuwe producten. Op dit moment heeft de tweedehandsmarkt een aandeel van acht procent in de totale mode- en luxeverkoop; een cijfer dat in de komende vijf jaar naar verwachting zal stijgen tot tien procent.

Het rapport, getiteld 'Het volgende hoofdstuk in resale - Hoe mode- en luxemerken succesvol kunnen zijn op de tweedehandsmarkt', is gebaseerd op een enquête onder 7.800 wereldwijde gebruikers van Vestiaire Collective. Zij gaven aan een gemiddeld modebudget van 5.300 Amerikaanse dollar (ongeveer 4.550 euro) te hebben. De enquête werd gehouden tussen april en mei 2025. Hoewel de resultaten niet per land zijn uitgesplitst, maakt het rapport onderscheid tussen gebruikers in de Verenigde Staten en Europa, waar wettelijke regelingen de tweedehandsmarkt een extra impuls geven.

“Of het nu gaat om de zoektocht naar gewilde tweedehands mode-items tegen betaalbare prijzen of de spanning van de jacht op echt unieke stukken, doorverkoop is vandaag de dag een vast onderdeel van het koopgedrag en de garderobe van mensen. Het is nu een bewuste keuze”, aldus Fanny Moizant, medeoprichtster en president van Vestiaire Collective en tevens uitgever van het rapport, in een verklaring.

Generatie Z stimuleert de groei van de tweedehandsmarkt

Uit de enquête bleek dat tweedehandsartikelen al 28 procent van de garderobe van jonge consumenten in Europa uitmaken; in de Verenigde Staten is dit 32 procent. Voor kleding is dit aandeel zelfs 30 procent, en voor handtassen respectievelijk 39 procent en 66 procent in de Verenigde Staten.

Generatie Z houdt van de jacht en de spanning van het vinden van gelimiteerde of uitverkochte items (zeven procentpunt boven het gemiddelde). Voor de meerderheid (80 procent) is het belangrijk om een nieuw merk via de tweedehandsmarkt te kopen of te ontdekken.

Waarom kopen consumenten tweedehands?

80 procent van de respondenten noemt betaalbaarheid als een belangrijke reden om tweedehands te kopen (87 procent in de Verenigde Staten). Het brede assortiment en de uniekheid van tweedehandsartikelen werden door meer dan de helft (55 procent) als aankoopmotieven genoemd. Bijna de helft bevestigde dat de zoekervaring en de interactie met verkopers en andere kopers de doorverkoop positief beïnvloeden. Twee vijfde (40 procent) noemde duurzaamheid als een belangrijke drijfveer.

Twee derde (66 procent) van de verkopers noemt het opruimen van de kledingkast als belangrijkste reden (vooral sterk in landen als Duitsland en Italië met meer dan 70 procent), gevolgd door de wens om toekomstige tweedehandsaankopen te financieren (44 procent), geld te verdienen (41 procent) en om nieuwe, eerstehandsartikelen te kunnen veroorloven (achttien procent).

Hierin schuilt het probleem dat doorverkoopplatforms zoals Vestiaire Collective graag onder het tapijt vegen: de aankoop van tweedehandsartikelen stimuleert extra consumptie. Dit gebeurt om meer tweedehandsitems te kunnen kopen of om met de opbrengst van de verkoop het budget voor nieuwe producten aan te vullen. De marketing van tweedehands als per definitie duurzaam is dus twijfelachtig.

De toekomst: het digitale productpaspoort

Digitale productpaspoorten (DPP's) vergroten niet alleen de transparantie bij de productie en verkoop van nieuwe goederen, maar worden ook gewaardeerd door gebruikers van tweedehandsartikelen. Volgens het rapport waardeert 70 procent de authenticatie bij aankoop en 67 procent bij verkoop. Gedetailleerde productspecificaties helpen 68 procent van de respondenten bij de aankoop en 64 procent bij de verkoop.

Het rapport erkent dat de bekendheid van DPP's (nog) beperkt is. Bijna twee derde (65 procent) van de respondenten had er nog nooit van gehoord, en vijftien procent kende de term wel, maar wist niet wat het betekende.

“Digitale productpaspoorten zijn meer dan alleen een vinkje voor compliance. Ze worden een strategisch instrument om het vertrouwen van klanten op te bouwen. Ze verminderen de frictie voor kopers, garanderen authenticiteit en bieden merken nieuwe kansen om waarde te creëren gedurende de hele levenscyclus van een product”, legt Catharina Martinez-Pardo, directeur en partner bij BCG en medeauteur van het rapport, uit.