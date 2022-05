Re'aD-top: virtueel passen en digitale stofstalen voor een betere modewereld

Tijdend de Re'aD Summit van het Duitse mode-instituut in mei draaide het om de vraag hoe digitale oplossingen overproductie en verspilling in de mode-industrie kunnen voorkomen vanuit het centrale thema "Digital x less". Van digitale stofstalen tot 3D-programma's en virtueel passen om het aantal retourzendingen te verminderen. De innovaties die tijdens het congres werden gepresenteerd, tonen de technische mogelijkheden die de mode-industrie kunnen helpen verbeteren.

Digitale stoffen voor een schonere toeleveringsketen

Een belangrijk thema op de Re'aD-top was de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de toeleveringsketen. Het digitaliseren van stofstalen en prototypes is hiervoor essentieel - en kan de leveringstermijnen, de kosten voor collectieontwikkeling en de milieu-impact verminderen.

Het digitaliseren van stoffen vereist andere software en hardware. Het in Keulen gevestigde bedrijf DMIx heeft software voor kleurstandaards ontwikkeld waarmee de digitalisering van kleuren van fysieke stoffen wordt gestandaardiseerd. Dit helpt fouten en misverstanden te voorkomen tussen stoffenfabrikanten, kledingproducenten en creatieve afdelingen die reeds met gedeeltelijk gedigitaliseerde processen werken.

De Italiaanse stoffenfabrikant Marzotto Group gebruikt DMIx-software voor het maken van digitale stofstalen. In combinatie met andere diensten is de Marzotto Group erin geslaagd meer dan 20 procent van zijn stofstalen te digitaliseren. Zo maakt Marzotto gebruik van stofscanners die de kenmerken van de stoffen omzetten in een "digitale tweeling". De gegevens worden verwerkt met speciale software, zodat ze kunnen worden toegepast in patroontekenprogramma's zoals Clo. Dit schept de mogelijkheid om digitaal te werken op het niveau van productontwikkeling - een stap in de textielproductieketen die meestal een enorme milieu-impact heeft.

Visualisatie van de toeleveringsketen met en zonder gedigitaliseerde werkstappen. Beeld: Gary Plunkett/ PixelPool

Luca Bicego, IT-specialist bij de Marzotto Group, illustreert de voordelen van gedigitaliseerde stoffen met een voorbeeld: als een productontwikkelaar een artikel in extra kleuren en maten wil aanbieden, kan hij de versies eerst in zijn 3D-software simuleren. Door de beweging van de digitale prototypes te simuleren, is het zelfs mogelijk de bewegingsvrijheid en het draagcomfort te testen. Deze digitale tests verminderen missers welke zouden resulteren in onnodige transportkosten en materiaalverbruik. Daarnaast is er de tijdsfactor: 3D-bemonstering bespaart werkuren en mogelijk ook werknemers.

Gary Plunkett, Chief Commercial Officer bij PixelPool, een bedrijf dat soortgelijke tools aanbiedt, merkt dit ook op. Hij meldt dat een klant in plaats van enkele weken slechts een paar uur nodig heeft om nieuwe producten te creëren en uit te brengen.

"Elke millimeter maakt een verschil."

Technologiebedrijf Lectra haalde een McKinsey-studie uit 2022 aan: iets meer dan een derde van de ondervraagde modebedrijven noemde digitalisering als een van de grootste kansen voor de sector, terwijl supply chains, logistiek en voorraadbeheer door een derde als de grootste uitdaging werden gezien. Dit laatste kan echter worden vereenvoudigd door digitalisering.

Lectra ontwikkelt software voor uiteenlopende processen: van planning en sourcing, tot ontwerp, ontwikkeling, productie en verkoop. Met de computerprogramma's van Lectra kunnen bedrijven hun processen digitaliseren en zo wendbaarder worden. "Door hun processen te digitaliseren, kunnen modebedrijven gemakkelijker inspelen op de marktvraag, stoffen selecteren op basis van duurzame criteria, materiaalkosten en kwaliteit optimaliseren en hun ontwerpen aanpassen aan de laatste trends", zegt Phillip Muehlenkord, Marketing Director voor Noord- en Oost-Europa bij Lectra.

Stadia van de productieketen waarvoor Lectra digitale oplossingen biedt. Beeld: Phillip Muehlenkord/ Lectra

Het 'Modaris'-programma digitaliseert het maken van patronen en versnelt het productieproces, terwijl een ander programma, 'Quick and Flex Offer' genaamd, afval voorkomt - Muehlenkord zegt: "Elke millimeter bespaarde stof maakt verschil als je je ecologische voetafdruk wilt minimaliseren".

Bedrijven die voorheen grotendeels met handmatige processen werkten, kunnen met de programma's van Lectra tot wel 10 procent op hun uitgaven besparen, meldt Karin Schiller, Presales Consultant bij Lectra. Voor bedrijven waar de digitalisering al ver gevorderd is, ziet Schiller nog besparingsmogelijkheden van 1 tot 5 procent. Dat lijkt misschien niet veel - maar gezien de miljoenen euro's die gewoonlijk in de productie omgaan, is het een aanzienlijk bedrag, voegt zij eraan toe.

Het in Nederland gevestigde technologiebedrijf PixelPool presenteerde op 3D gebaseerde oplossingen voor de detailhandel. Chief Commercial Officer Gary Plunkett gebruikte het voorbeeld van een klant om uit te leggen hoe 3D-technologieën ook retailers ten goede kunnen komen: een internationaal outdoor label gebruikt het softwareprogramma Dtail van PixelPool om visual merchandising standaarden en winkelindelingen te testen. Het instrument stelt kopers in staat nieuwe collecties in de winkel te bekijken. Zo kunnen ze beter inschatten hoe de collecties visueel vertalen naar de winkelvloer.

3D-simulatie van koopwaar in de winkel. Beeld: Gary Plunkett/ PixelPool

Digitalisering vergt doorzettingsvermogen

Maar op welke hindernissen moeten bedrijven voorbereid zijn wanneer zij overschakelen op digitale processen?

Plunkett snijdt een onderwerp aan dat in de discussie over digitalisering vaak terzijde wordt geschoven: digitalisering is pas zinvol als een bepaald niveau is bereikt. Dit betekent dat ondernemingen voorbereid moeten zijn op een lange weg voordat de herstructurering vruchten afwerpt. Bij de overschakeling van fysieke naar gedigitaliseerde werkwijzen doen zich vooral complicaties in de workflow voor, omdat voor de invoering van de eerste digitale items niet alleen apparatuur, maar ook deskundigheid vereist is.

"Het is niet eenvoudig om tot een volledig driedimensionale workflow te komen," zegt Plunkett. Voor hem komt het erop aan een realistisch uitgangspunt te hebben, een "spelplan" dat wordt opgesplitst in kleinere stappen en beslissingen die gebaseerd zijn op degelijke informatie en kennis.

Volgens Plunkett kunnen met name toeleveranciers snel een 3D-centrisch werkmodel implementeren, mits het aandeel van seizoensoverschrijdende stijlen tussen de 30 en 60 procent ligt. Voor deze bedrijven kan een 3D-bibliotheek worden gecreëerd waarin steeds terugkerende stijlen zonder veel moeite of technische knowhow kunnen worden voorzien van nieuwe kleuren, maten en details. De stap van de inzameling wordt dus opnieuw gedefinieerd en verschoven van productiehallen, uitmonsteren en transportroutes naar beeldschermen. Voor modebedrijven met vaak wisselende, ingewikkelde stijlen duurt de omschakeling echter langer - omdat de stijlen telkens opnieuw in de 3D-programma's moeten worden ingevoerd. "Het mooie van dit alles is dat je veel efficiënter en sneller te werk gaat en uiteindelijk veel meer gedaan krijgt," aldus Plunkett, die de voordelen van digitalisering samenvat.

Voorbeeld van een 'bibliotheek' voor 3D stijlen, gemaakt door het programma 'Dtail'. Beeld: Gary Plunkett/ PixelPool

Kan het Metaversum de drang om te consumeren bevredigen?

Hoewel het bewustzijn van de consument ten aanzien van duurzaamheid de afgelopen jaren sterk is toegenomen, komt dit nog niet tot uiting in hun koopgedrag. Er is een kloof tussen houding en gedrag die moet worden aangepakt. Carl Tillessen, hoofdanalist bij DMI, heeft hoge verwachtingen van digitale mode. De enorme belangstelling van jongere generaties om zich online modieus te presenteren, zou met virtuele kleding kunnen worden gediend. Als de behoefte om te consumeren op een digitale manier wordt bevredigd, kan in de echte wereld naar slow fashion worden gegrepen. Consumptie zal niet stoppen, maar digitalisering kan een nieuwe vorm van mode creëren die minder impact heeft op het milieu.

Simone Morlock, hoofd van het Digital Fitting Lab Hohenstein, en Beawear Managing Director Verena Ziegler presenteerden hoe deze brave new world eruit zou kunnen zien als het gaat over het passen van kleding. Virtueel passen helpt om pasvormen te optimaliseren, wat overproductie en retourpercentages kan verminderen.

Morlock meldt dat momenteel 70 procent van de eindverbruikers hun kledingmaat niet kan vinden. Dit heeft gevolgen voor het consumentengedrag: Consumenten bestellen verschillende maten, maar houden soms geen van de artikelen. Al dat verzenden en retourneren veroorzaakt hoge emissies. Met Virtual Fitting kan dit worden teruggebracht. Ziegler heeft samen met Beaware een tool ontwikkeld waarmee consumenten via hun smartphone een 3D-scan van hun lichaam kunnen maken. Gebruikers ervaren een verbeterde winkelervaring dankzij het maatadvies, en tegelijkertijd komen gegevens over lichaamsvormen beschikbaar, wat de modeindustrie helpt om hun pasvormen en maatbereik nauwkeuriger te maken.

Virtual-Fitting-Tool van Beawear. Beeld: Verena Ziegler/ Beawear

Conclusie: mensen zijn de sleutel tot digitalisering

De deelnemers aan de Re'aD-top lijken het over één ding eens te zijn: hoe goed de technologieën ook zijn, ze zijn alleen nuttig als de mensen eraan deelnemen. In dit verband stelt Morlock de vraag: "Zijn de nieuwe instrumenten serieuze oplossingen of gimmicks?". Voor haar ligt de crux in de bereidheid van de industrie om met de hulpmiddelen om te gaan, want "technologie heeft technische processen nodig" en deze processen worden door mensen in gang gezet.

Rouette is dezelfde mening toegedaan: "Bedrijven zijn zo druk bezig CRO's (Corporate Responsibility Officers) in te huren, eigenaars en managers zeggen dat ze digitalisering en duurzaamheid willen", maar woorden moeten door daden worden gevolgd. Christian en Andreas Büdel, directeuren van PB Accessoires, zien deze verandering van perspectief ook als essentieel: "We hebben alles in handen, we hebben de technologie - waarom zouden we die niet gebruiken?"

Gerd Müller-Thomkins, algemeen directeur van DMI, vat de top samen. "Minder moet meer zijn in de toekomst!" Dat betekent: "Minder" afval van de mode-industrie moet worden bereikt door "meer" inspanning en concrete actie van de mensen die in de mode-industrie werken.