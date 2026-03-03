Re The Agency lanceert resale rekenmachine voor bedrijven

Resale consultancy Re The Agency brengt een tool op de markt voor modebedrijven die willen weten of het voor hen winstgevend is om een eigen tweedehandskanaal op te zetten. De calculator begeleidt bedrijven in drie stappen langs de businesscase van doorverkoop.

Het initiatief komt van oprichters Pim Roggeveen en Lorenzo van Galen die de interesse in de tweedehands markt hebben zien toenemen. “Steeds meer merken beginnen in te zien dat daar een mogelijke groeikans ligt”, stelt het duo in een persbericht.

Gebruikers vullen eerst belangrijke gegevens in - van het aantal verkochte producten per jaar en vaste bedrijfskosten tot de hoogte van de restwaarde en mogelijke resale prijs. De tool berekent vervolgens automatisch de verwachte resale-omzet, nettowinst per product en de ROI van een eigen resale-operatie.

Merken kunnen in de tool ook weging geven aan relevant factoren als duurzame merkperceptie en compliance met Europese regelgeving. Op basis van alle input genereert de calculator een persoonlijk stappenplan.

De tool is gratis te raadplegen via resale-calculator.retheagency.com