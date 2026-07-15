Re&Up behaalt B Corp-certificering

Re&Up is nu een gecertificeerde B Corporation. Dit markeert een mijlpaal in de inspanningen van het bedrijf voor de opschaling van textiel-naar-textiel recycling. Het bedrijf voldoet hiermee aan geverifieerde normen voor sociale en milieuprestaties, transparantie en verantwoordingsplicht.

Het Eindhovense bedrijf ontwikkelt gerecyclede katoenvezels en polyesterchips uit afgedankt textielafval via zijn eigen textiel-naar-textiel recyclingtechnologie.

In een verklaring zegt Ebru Özküçük Güler, directrice duurzaamheid, dat de certificering de toewijding van het bedrijf weerspiegelt aan “het bouwen van een infrastructuur waar innovatie, circulariteit en operationele verantwoordelijkheid samenkomen”.

Ze voegt toe: “Het erkent niet alleen wat we doen, het transformeren van textielafval in hoogwaardige grondstoffen, maar ook hoe we het doen: met transparantie, verantwoordingsplicht en een langetermijnvisie.

“Deze prestatie is een bewijs van de collectieve inspanning van ons team. We blijven ons inzetten voor het stimuleren van systemische, betekenisvolle verandering in de wereldwijde waardeketen.”