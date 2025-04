Re&Up-CEO: “De komende twee, drie jaar worden de spannendste voor de Europese textielindustrie”

Re&Up is een van de pioniers op het gebied van textiel-naar-textielrecycling en een van de weinige bedrijven die al jaren geleden recyclingtechnologieën voor textiel op industriële schaal implementeerde. Het is des te opmerkelijker dat Re&Up er zelfs in is geslaagd om katoen-polyestermengsels te scheiden in hun bestanddelen en de grondstoffen om te zetten in nieuwe garens.

Het Nederlandse bedrijf wordt gesteund door Sanko Holding, een van de grootste concerns van Turkije. De textielafdeling, waartoe garen- en stoffenfabrikant Sanko Textile en denimwever Isko behoren, gebruikt de recyclinggarens van Re&Up voor de eigen productie. Maar Re&Up heeft grotere plannen. FashionUnited sprak met Andreas Dorner, General Manager van Re&Up, over hoe textiel-naar-textielrecycling zich verder heeft ontwikkeld, waarom nieuwe criteria nodig zijn voor de duurzaamheidsbeoordeling van recyclingvezels en wat hij verwacht van de toekomstige EU-wetgeving.

Meneer Dorner, hoe en wanneer is het idee voor Re&Up ontstaan?

"De technologie voor Re&Up is ongeveer tien jaar geleden ontstaan uit de noodzaak om een manier te vinden om het katoenproductieafval dat in de Sanko-groep vrijkomt, te hergebruiken. Tijdens ons traject hebben we veel ontdekkingen gedaan, vooral op het gebied van machines en de kwaliteiten die nodig zijn voor een succesvolle recycling van katoen. Aangezien Isko denim produceert, moesten we ons ook bezighouden met vragen over het verven en afwerken."

"In het begin was het aanbod van gerecyclede vezels op de markt zeer beperkt – er was voornamelijk mechanisch gerecycled, voorgeverfd katoen in rood, blauw of groen. Dat was niet wat de textielproducenten nodig hadden. Dus begonnen we na te denken: hoe kunnen we deze vezels ontkleuren? En niet alleen dat. Uiteindelijk is ons R&D-team erin geslaagd om niet alleen de kleur, maar ook het elastaan uit een katoenrijke stof (bijvoorbeeld 80 procent katoen, de rest polyester en elastaan) te verwijderen, zodat we zowel katoen als polyester konden hergebruiken."

Hoe hoog is nu het aandeel gerecycled katoen in uw garens en stoffen?

"Ons doel is niet alleen om een garen van 100 procent gerecycled katoen te produceren, maar ook mengsels met een aandeel van 10 tot 30 procent die uitstekende prestaties leveren. Isko heeft een garen ontwikkeld en gepatenteerd waarvan de kern bestaat uit een gerecycled polyesterfilament dat is omwikkeld met gerecycled katoen en viscose. Deze polyesterkern is essentieel voor de stabiliteit van het garen."

Andreas Dorner, General Manager van Re&Up. Credits: Re&Up

Re&Up is vervolgens als een zelfstandig bedrijf opgericht. Waarom?

"Het kan moeilijk zijn om dit product aan een denimproducent uit te leggen. En met de tijd werd duidelijk dat de EU binnenkort een bepaald percentage gerecyclede vezels zou kunnen voorschrijven, wat de vraag op de markt zou verhogen. Dat heeft ons ertoe aangezet om Re&Up als een zelfstandig bedrijf buiten de Sanko Group op te richten, met een officiële zetel in Nederland. De markt voor gerecyclede vezels wordt momenteel geschat op ongeveer 40 miljoen ton per jaar en we streven naar een productie van ongeveer een miljoen ton of meer."

U bevindt zich dus niet meer in de fase van testproductie, zoals veel andere bedrijven?

"Nee. Bij Re&Up bouwen we niet alleen proefinstallaties voor de productie op kleine schaal, maar we voeren de productie meteen op. Dit was vanaf het begin essentieel, omdat Isko en Sanko alleen al voor hun productie grote hoeveelheden Next-Gen-vezels nodig hebben. De productie in dergelijke hoeveelheden is bovendien kostenefficiënt, wat van cruciaal belang is voor het succes van gerecyclede garens en stoffen."

U hebt gezegd dat u niet alleen katoen, maar ook polyester terugwint. U kunt ook polyester recyclen?

"We kunnen polyester niet negeren – het is nu eenmaal op de wereld. Bij de ontwikkeling van onze polyesterkerngarentechnologie was het voor ons belangrijk om ervoor te zorgen dat ons recyclingproces ook voor polyester effectief is. Dus hebben we een uniek proces voor textiel-naar-textiel-polyesterrecycling ontwikkeld in samenwerking met machinefabrikanten en andere partners. Daardoor kunnen we de twee grootste vezelgroepen – polyester en katoen – als volledig gerecyclede en ontkleurde textiel-naar-textielproducten aanbieden."

U bent begonnen met het recyclen van productieafval. Hoe zit het met post-consumertextiel?

"Het was duidelijk dat de behandeling van post-consumertextiel een prioriteit moest zijn. Hier is de grootste behoefte aan actie, ook vanuit wetgevend oogpunt. Dus zijn we, ondanks de kwaliteitsproblemen die voortkomen uit het recyclen van post-consumertextiel, begonnen met het recyclen van oud textiel. Om de kwaliteit te stabiliseren, mengen we er altijd een deel productieafval bij, dat momenteel ongeveer 10 tot 15 procent uitmaakt."

"We zouden graag 100 procent post-consumergarens produceren, maar dat is vaak niet haalbaar omdat de moleculaire structuur van katoen na gebruik te kort is. Om de kwaliteit te verbeteren, moeten we het aanvullen met post-industrieel afval. We bevinden ons echter al in een vergevorderd stadium met onze technologie, die voortdurend wordt verbeterd om ook de stevigheid van recyclinggarens met een hoog aandeel post-consumertextiel te verbeteren."

Hoe sorteert u post-consumerafval? Het sorteren wordt vaak als een uitdaging beschreven.

"Ook daarvoor moesten we ons technologisch heroriënteren. We hebben gekozen voor een aanpak van terugwaartse integratie en geanalyseerd wat nodig is om een optimaal recyclingproces te garanderen. Sorteerbedrijven werken volgens een op wederverkoop gebaseerd bedrijfsmodel. Ze halen ongeveer zeven tot tien procent van de artikelen eruit die als tweedehandswaren kunnen worden doorverkocht en sorteren ze in maximaal 180 fracties. We hebben echter slechts ongeveer 20 sorteerfracties nodig – katoenrijke en polyesterrijke stoffen en enkele kleuren. Door de sorteerinstallaties op de juiste manier te configureren, kunnen deze veel sneller draaien en de vereiste productievolumes bereiken. Bovendien is deze aanpak kostenefficiënt."

Re&Up Next-Gen-Cotton. Credits: Re&Up

Wat gebeurt er dan met de andere 90 tot 93 procent van de producten die de sorteerders niet kunnen doorverkopen?

"Hoewel de EU de uitvoer van onverkochte goederen en oud textiel wil verminderen en ze binnen de EU verder wil verwerken, vinden deze fracties nog steeds verschillende wegen naar het buitenland. Er zijn zeer verschillende kanalen en het Europees Milieuagentschap heeft op 25 maart 2025 een actuele studie hierover gepubliceerd. Een groot deel ervan gaat naar Pakistan en via het Midden-Oosten naar Afrika. Onbruikbare delen worden als vulmateriaal gebruikt en belanden helaas meestal op vuilnisbelten."

Betaalt u voor dergelijk post-consumertextielafval of krijgt u het gratis?

"Dat hangt af van de behoeften van het bedrijf. Uiteindelijk bieden we de industrie een oplossing, omdat ze normaal gesproken zouden moeten betalen voor de verwijdering of verbranding van textielafval. Soms betalen we ervoor, omdat we heel specifieke materialen nodig hebben, ook al kunnen we soms bepaalde fracties gratis krijgen."

"Men moet echter voorzichtig zijn - we hebben de gevolgen gezien bij het faillissement van Soex en andere bedrijven. Het is belangrijk om de processen en kosten onder controle te houden, anders wordt de stof die eruit voortkomt te duur voor iedereen die hem wil kopen. De markt ontwikkelt zich verder, met name door de nieuwe Europese voorschriften die de export van afval naar het buitenland steeds moeilijker maken. Het huidige overaanbod aan afval in Europa werkt in ons voordeel."

Wat betekent het voor u als grote recyclers zoals Soex of nieuwe spelers zoals Renewcell failliet gaan?

"We zijn er natuurlijk in geïnteresseerd om het voortbestaan van de recyclingmarkt te waarborgen en wat er met Renewcell en Soex is gebeurd, is een tegenslag voor iedereen. Om dit probleem op te lossen, moeten alle betrokkenen samenwerken. Daarom zijn samenwerking en het opkomen voor gemeenschappelijke belangen zo belangrijk."

Bij het bekijken van levenscyclusanalyses (LCA) presteren recyclingvezels niet per se beter dan nieuwe vezels. Waarom is dat zo?

"Volgens de ecobilans en PEF [Product Environmental Footprint, opm. v. d. red.] wordt recycling als inefficiënt beschouwd, omdat het meer energie vereist. Hier vergelijkt men echter appels met peren. De eigenlijke vraag luidt: wat gebeurt er met het textielafval? Dat bestaat nu eenmaal. Is het beter om het te recyclen of niet? Ik geloof dat we andere meetparameters nodig hebben. Als men bijvoorbeeld het waterverbruik bekijkt, presteren gerecycled katoen en polyester aanzienlijk beter dan nieuwe vezels: ze hebben 80 tot 90 procent minder water en 80 procent minder land nodig."

Hoe belangrijk zijn de nieuwe EU-voorschriften voor uw bedrijfsmodel?

"Ze zijn cruciaal. Een van de belangrijkste voorschriften is de verplichte gescheiden inzameling van textielafval, die vanaf 2025 in heel Europa moet worden gehandhaafd. Een andere belangrijke voorschrift is de ecodesignrichtlijn, waarvan we verwachten dat deze een bepaald percentage gerecyclede vezels in nieuwe producten voorschrijft. Wat de inzameling van recyclingmateriaal betreft, werken we nauw samen met de merken. Sommige merken hebben een goede toegang tot recyclingmateriaal, en landen zoals Nederland, Spanje en Frankrijk hebben al sterke recyclinginfrastructuren opgebouwd."

"De implementatie en de sorteerstructuren verschillen echter van land tot land. Een harmonisatie zal van cruciaal belang zijn, maar het is ook belangrijk om overmatige bureaucratie te vermijden. We hebben een compromis nodig dat in het begin misschien niet perfect is, maar dat ons in staat stelt om te beginnen. Met de tijd zullen we allemaal leren hoe we het proces kunnen optimaliseren."

Welke wettelijk bindende recyclingquota vindt u passend? Wat zou een redelijk recyclingpercentage zijn om mee te beginnen?

"Ik geloof dat een passend percentage tussen de 15 en 20 procent zou liggen. Daardoor wordt ervoor gezorgd dat het product qua prestaties, textuur en aantrekkelijkheid vergelijkbaar blijft met nieuwe vezels. Men moet er rekening mee houden dat niet elk bedrijf probleemloos recyclingmateriaal in zijn productie kan integreren."

"Daarom zou het onrealistisch zijn om meteen een aandeel van 50 procent te eisen, vooral omdat Europa nog niet over het vereiste aanbod beschikt. Uiteindelijk zou het ook tot problemen kunnen leiden als er een sterke afhankelijkheid zou ontstaan van geïmporteerde gerecyclede polyester- of katoenvezels, omdat dan het kernprobleem niet effectief zou kunnen worden aangepakt - namelijk ons eigen textielafval hier in Europa verder verwerken. In de komende twee tot drie jaar, die waarschijnlijk de spannendste zullen zijn voor de Europese textielindustrie, zal de nadruk liggen op het creëren van veel nieuwe groene banen om de afvalverwerking in Europa effectief te maken."

Re&Up is gevestigd in Nederland. Waar produceert u uw garens?

"Momenteel breiden we twee bestaande fabrieken in Turkije uit. Zodra deze zijn voltooid, zullen we ook twee fabrieken in Europa bouwen om de productie binnen de EU te vestigen en Europees afval voor Europese markten te verwerken. De geplande locaties zullen naar verwachting Frankrijk en Spanje zijn, met een capaciteit van 60.000 tot 80.000 ton en de mogelijkheid van verdere uitbreiding."

"Onze focus ligt echter niet alleen op Europa. We overwegen ook een uitbreiding naar Azië en het Midden-Oosten, waar grote afvalstromen samenkomen. Daar zou een draaischijf kunnen worden ingericht om textielafval in te zamelen voordat het naar Afrika wordt getransporteerd. Daarnaast lopen er momenteel gesprekken over India en Bangladesh."

In welke mate gebruikt denimwever Isko gerecyclede materialen?

"Isko biedt een breed scala aan collecties met verschillende percentages gerecyclede materialen, te beginnen bij 20 procent. We gebruiken echter altijd een polyesterkern in het garen. Sommige stoffen bevatten al tot 80 procent gerecycled materiaal, om te laten zien wat er mogelijk is. Dat is nog geen commerciële mainstream, maar merken die op duurzaamheid letten, zetten in op hogere percentages."

Waarom is de denimindustrie verder gevorderd in het gebruik van recyclingvezels dan andere branches?

"Denim heeft verschillende voordelen. Garens met een polyesterkern zijn voor de spinnerijen gemakkelijker te produceren, omdat ze iets grover kunnen zijn, wat ze geschikter maakt voor denim dan voor fijnere stoffen. Bovendien is de denimcommunity zeer milieubewust. Er is een sterk bewustzijn van het verminderen van het waterverbruik, waterloze verfprocessen en het minimaliseren van het gebruik van chemicaliën. Ik geloof dat dat de reden is waarom de recyclingbeweging in de denimindustrie al veel eerder voet aan de grond heeft gekregen."

Re&Up Next-Gen-Polyester. Credits: Re&Up

U hebt eerder gezegd dat u een deel van uw recyclingmateriaal rechtstreeks van de merken betrekt. Zou het daarbij ook om nieuwe, onverkochte goederen kunnen gaan?

"Zoals ik de huidige EU-voorschriften begrijp, is er een duidelijke richtlijn dat het uitgangsmateriaal uit post-consumergoederen moet bestaan. Ongebruikte of overtollige voorraden zijn niet toegestaan. Als de EU deze goederencategorie voor recycling zou toestaan, zou ze de overproductie blijven bevorderen, wat in strijd is met de basisprincipes van de Green Deal."

Hoe toont u aan dat uw stoffen daadwerkelijk gerecyclede vezels bevatten?

"We gebruiken tracers. Als vezelfabrikant zijn we erg voorstander van fysieke tracers. Op die manier kunnen we controleren of een product gerecyclede vezels bevat en een fysiek bewijs leveren. Merken daarentegen beargumenteren vaak dat een massa balansgestuurd, digitaal systeem voor traceerbaarheid voldoende zou zijn. Ik denk echter dat, ook al moet overmatige bureaucratische rompslomp worden vermeden, we toch in staat moeten zijn om de vraag te beantwoorden: is de aangegeven inhoud daadwerkelijk in het product aanwezig? "

"De consumenten kiezen bewust voor duurzame producten om een positieve bijdrage te leveren. Als blijkt dat het aangegeven recyclingpercentage niet klopt, schaadt dat het vertrouwen en verlegt het de focus alleen naar de prijs, wat tot een race naar de bodem leidt. Traceersystemen zijn geen rocket science meer - iedereen kan ze gebruiken."

Maar het gebruik van tracers verhoogt de productiekosten, dat schuwen velen.

"Natuurlijk, maar het waarborgt de productveiligheid. Als we de inhoud van een product in elke fase van de toeleveringsketen kunnen controleren, biedt dit zekerheid en beschermt het de merken. Stel je voor dat een ngo een product test en vaststelt dat het minder gerecyclede vezels bevat dan aangegeven. De imagoschade voor de merken zou groot zijn en in de Verenigde Staten zouden ze met claims in de miljoenen te maken kunnen krijgen. Ik geloof dat er geen ontkomen aan is om tracers te gebruiken."

Wat is uw doel of uw visie voor de komende vijf jaar?

"Onze visie is om tegen 2030 meer dan een miljoen ton te produceren. Dit zou een enorme impact hebben en de wereldwijde CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen. Vandaag de dag ontstaat er door textielafval 2,5 miljard kubieke meter CO2 en meer dan een miljard kubieke meter afvalwater. Een groot deel daarvan is afkomstig van de katoenproductie. Ons doel is om deze impact te verminderen en de textielafvalbergen in Ghana, de Atacama-woestijn en Kenia te verwijderen."