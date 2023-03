Rebranding voor Christine le Duc: Geen ‘stoffige sekshop’ maar vrouwen in hun kracht zetten

Christine le Duc is al jaren een bekende naam in het Nederlandse retaillandschap. Waar het merk voor velen nog het imago ‘van een stoffige sekshop’ heeft, aldus brandmanager Alissa Askander, moet daar met de ingezette rebranding verandering inkomen. “Christine le Duc is te lang vanuit een mannelijke visie ingevuld. Het merk wordt nu vanuit de vrouwelijke visie op het gebied van sexy vormgegeven,” zo vertelt ze tijdens een videocall.

Christine le Duc werd zo’n anderhalfjaar geleden overgenomen door de Eqom Group. Onder de nieuwe eigenaar wordt het merk naar een nieuw niveau getild, aldus Askander. “Het merk is lang uitgegaan van de vrouw als lustobject van de man. Dat is niet meer van deze tijd, dus is het tijd voor een nieuwe merkidentiteit. We zetten ons nu in om vrouwen te helpen hun eigen sexy te ontdekken.”

Rebranding Christine le Duc. Beeld via Christine le Duc.

Rebranding Christine le Duc: “We willen vriendin zijn die advies geeft én uitdaagt”

Bij de rebranding van Christine le Duc hoort uiteraard een nieuwe visuele identiteit. Hierin worden verschillende type vrouwen meegenomen onder andere op het gebied van lichaamsvorm en leeftijd. In de collectie is de rebranding onder andere terug te zien door de producten die gericht zijn op de diverse behoeften van de vrouw. Zo is er lingerie en ondergoed voor een dagelijkse look, maar ook voor een spannende avond uit, aldus de brandmanager. Ook heeft Christine le Duc menstruatieondergoed toegevoegd aan het assortiment, ‘omdat tijdens het menstrueren vrouwen het soms moeilijk vinden zich sexy en zelfverzekerd te voelen’, zo geeft de brandmanager aan. Natuurlijk bevat het assortiment ook nog de love toys in het kader van sexual wellness.

Al met al wil Christine le Duc een mainstream merk worden, zonder het gevoel van erotiek waar het merk van oudsher zo bekend om staat, te verliezen. “We willen toegankelijk zijn voor elke vrouw. Onze grote collectie en het prijspunt dragen hier aan bij. We zijn de vriendin waaraan je advies vraagt, maar die je ook aanmoedigt om nieuwe dingen te proberen,” aldus Askander. “We willen een stukje inspiratie bieden en vrouwen daarmee in hun kracht zetten.”

Op dit moment ligt de grootste focus van Christine le Duc op e-commerce. Het merk heeft nog twee eigen winkels nadat de afgelopen jaren meerdere winkel de deuren sloten. Het merk wordt daarnaast ook verkocht bij diverse retailpartners. “We geloven in de combinatie van online en offline door middel van events en activaties. Op deze manier willen we ook toegankelijk zijn en meer vrouwen bereiken.”