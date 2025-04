Rebranding voor Common Era: “Duurzaamheid blijft het fundament, maar emotie drijft de aankoop”

Nederlands modemerk Common Era ondergaat een rebranding. Met een aangescherpte merkstrategie, een nieuwe doelgroep en hernieuwde commerciële focus wil het merk duurzaam vakmanschap combineren met positieve emoties van duurzame mode. Oprichters Arno Weel en Jasper van den Dungen noemen de rebranding ‘de lancering van een nieuw merk’. FashionUnited vraagt de modeondernemers naar hun plannen, de internationale ambities en de strategie achter de merkvernieuwing.

Common Era is opgericht in 2021 door Weel en Van den Dungen, beiden afkomstig uit de textielindustrie. In die rollen sprak het duo vaak over hoe zij dingen anders zouden aanpakken en tegen welke uitdagingen de mode-industrie aanliep. “We begonnen met het idee: als wij het vanaf de basis goed opzetten, kunnen we echt verschil maken.”

“De naam Common Era verwijst naar ‘Our Common Future’ (1987) en symboliseert de noodzaak van een nieuw tijdperk in de mode”, legt Weel uit. Het duo wilde het anders doen: duurzamer, eerlijker en transparanter. Het merk zette een supply chain op met leveranciers in Portugal, werkte samen met partners als Tex.tracer en Size Buddy, en sloot zich aan bij initiatieven als Clean & Unique en Cosh!. “Maar hoewel we geloofden dat ons verhaal het merk zou verkopen, bleek de praktijk weerbarstiger: duurzaamheid bleek zelden doorslaggevend bij een aankoop”, ziet Van de Dungen. “Onze boodschap was sterk, maar de consument kocht op emotie. Daar moesten we wat mee.”

Rebranding: Common Era legt focus op mannenmode, speelt in op emotie

De omslag brengt diverse veranderingen met zich mee. Zo werd Willem Geerts aan boord gehaald als derde compagnon. Hij bracht sales- en marketingervaring én de financiële ruimte om te investeren. “Dat gaf ons de mogelijkheid om alles opnieuw onder de loep te nemen,” aldus Weel. Een van de eerste beslissingen was het uitverkopen van de bestaande collectie. “Pijnlijk, maar nodig. We wilden schoon schip maken om ruimte te creëren voor een hernieuwde koers,” vertelt Van den Dungen. Tegelijkertijd maakte het duo de strategische keuze om duurzaamheid naar de achtergrond te verschuiven als het aankomt op communicatie. “We weten dat we duurzaam kunnen produceren en blijven dat doen, maar het uitgangspunt van het nieuwe merk moet zijn: waarom kopen mensen kleding? Het draait om emotie, identiteit, uitstraling.”

Ook de doelgroep wordt aangescherpt bij Common Era. Waar het voorheen het dames- en herensegment bediende, ligt de focus nu volledig op mannenmode. “De duurzame mannenmodemarkt kan worden aangevuld”, stelt Weel. “We zien daar kansen.” Door te kiezen voor hoogwaardige materialen en circulair design, wil het merk kleding bieden die zowel lang meegaat als een gevoel van luxe uitstraalt. De aankomende collectie bestaat uit een set zorgvuldig op elkaar afgestemde items, van broek tot jas, ontworpen voor meerdere seizoenen. “Een broek in een lichtere stof werkt in de zomer, dezelfde snit in een warmere stof voor de winter. Zo creëren we een basiscollectie die kan variëren in kleur en materiaal, met relatief lage ontwikkelkosten.” De eerste collectie, die naar verwachting wordt gelanceerd voor SS26, bevat aardetinten en diepe, rustige kleuren.

Common Era stapt weg uit de streetwear-scene en zet in op high-end mode met subtiele details. De man die het merk wil aanspreken is modern, open-minded en stijlbewust. “Wat je vroeger misschien een ‘metroman’ zou noemen. Niet urban of streetwear, maar iemand die zijn identiteit en waarden subtiel maar overtuigend uitdraagt”, aldus Weel.

De productie gebeurt voortaan op basis van vraag: artikelen worden pas gemaakt zodra er voldoende bestellingen binnen zijn. “We willen verspilling tegengaan. We willen alleen maken wat mensen echt willen dragen – geen kastenvullers”, aldus Van den Dungen. Voor consumenten is er een flexibeler model, waarbij ze zich kunnen inschrijven op artikelen die tijdelijk beschikbaar zijn. “Hier zit een community-strategie achter.”

Common Era zet in op de Europese markt na rebranding

De herpositionering brengt ook een geografische verschuiving met zich mee. Common Era zal zich na de zomer richten op de Benelux, Duitsland, Frankrijk en Scandinavië. “De deelname aan beurzen in Kopenhagen en Oslo staat al gepland”, vertelt Weel. In de Benelux mikt het merk op retailers die bekendstaan om hun hoogwaardige assortiment. “Daarmee bedoelen we winkels met een kwalitatief aanbod en ruimte voor duurzame alternatieven.”

Al met al brengt Common Era’s rebranding heel wat veranderingen met zich mee. De oprichters van het merk streven naar ‘een harde deadline later dit jaar’ om alles rond te krijgen. Weel en Van den Dungen zien de herpositionering als het begin van een nieuw hoofdstuk. “Wat begon als een idealistisch project van vakidioten, is nu een volwassen merk met visie, lef en richting. We willen laten zien dat duurzame mode niet alleen beter is voor de wereld, maar ook aantrekkelijk kan zijn voor de consument. Dat begint bij goed design, met gevoel.”