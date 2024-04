Rebranding Zonnebrillen.com naar Sunglass Hut kost Nederlandse medewerkers hun baan

Webwinkel Zonnebrillen.com gaat vanaf vandaag door het leven als Sunglass Hut Nederland , zo werd gisteren bekend gemaakt. Door de rebranding raken Nederlandse medewerkers hun baan kwijt, zo vertelt een woordvoerder van GrandVision Benelux vandaag aan Twinkle Magazine.

Het is volgens de woordvoerder niet efficiënt om de online verkoop van zonnebrillen via twee aparte kanalen te laten plaatsen, zo meldt hij aan Twinkle Magazine. Daarom vindt er nu een rebranding plaats. “Sunglass Hut opereert vanuit Milaan (Italië). De activiteiten worden dan ook overgedragen van Nederland naar Italië. De functies van de medewerkers van Zonnebrillen.com komen te vervallen, waarbij we natuurlijk eerst hebben gekeken of we hen een passende functie elders binnen GrandVision Benelux of EssilorLuxottica konden aanbieden.”

Zonnebrillen.com valt sinds 2017 onder de vleugels van optiekreus GrandVision. De webwinkel groeide, naar eigen zeggen, uit tot de grootste zonnebrillen webshop van de Benelux en verkoopt zonnebrillen van onder andere Ray-Ban, Oakley en Prada. Op 3 april gaat de webwinkel door het leven onder een nieuwe naam: Sunglass Hut. De nieuwe webwinkel is dan ook al actief.