Rechtbank verwerpt bezwaar tegen overname Skechers

De overname van schoenenmerk Skechers USA Inc. door investeringsmaatschappij 3G Capital komt dichterbij. Modevakblad Women’s Wear Daily (WWD) meldde dinsdag dat een rechtbank in Los Angeles het bezwaar van een pensioenfonds (dat tevens investeerder is in Skecers) heeft verworpen.

Het Key West Police Officers & Firefighters Retirement Plan (Key West) had Skechers en leden van de familie Greenberg, die een meerderheidsbelang in het bedrijf hebben, aangeklaagd. Het pensioenfonds had ook een voorlopige voorziening aangevraagd om de overname te blokkeren. Volgens het pensioenfonds was de informatie die Skechers en 3G Capital verstrekten onvoldoende.

De rechtbank heeft de eisen van het pensioenfonds nu afgewezen. Volgens WWD was de beslissing gebaseerd op het feit dat de aanklager niet kon aantonen dat hij zonder een voorlopige voorziening “onherstelbare schade” zou lijden.

Overnamedatum nog onbekend

3G Capital en Skechers maakten hun overnameovereenkomst in mei bekend. De investeringsmaatschappij wil ongeveer 9 miljard dollar betalen voor de aandelen van het schoenenmerk en het bedrijf na de transactie van de beurs halen.

Een exacte datum voor de afronding van de overname is er nog steeds niet. Hoewel er meerdere mededingingsrechtelijke goedkeuringen zijn, is het resultaat van een onderzoek door de Amerikaanse beurswaakhond SEC (Securities and Exchange Commission) volgens het bericht nog niet bekend.