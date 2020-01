Rechter: H&M mag items met parallelle strepen toch verkopen

De twee parallelle, verticale strepen op sportkledingitems van H&M zouden inbreuk maken op Adidas’ beroemde merk met drie parallelle strepen. Nu, na een juridische strijd van ruim twintig jaar, heeft de rechtbank van Den Haag besloten dat de Zweedse modeketen de items gewoon mag verkopen. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechtbank, te vinden op Rechtspraak.nl.

Volgens de rechter waren de verhoudingen van H&M’s strepen duidelijk anders dan de verhoudingen van de strepen van Adidas, waardoor er bij consumenten geen verwarring zou kunnen ontstaan over welke strepen-merk van welke retailer zou zijn.

Adidas stapte in 1997 naar de rechter om de verkoop van de betreffende sportkledingitems door H&M stop te zetten. Volgens de sportmoderetailer zouden consumenten verward raken door de strepen, die teveel zouden lijken op de strepen van Adidas. H&M moest van de rechter daadwerkelijk stoppen met de verkoop, maar weigerde dit. Beide retailers deden diverse marktonderzoeken, maar deze zijn volgens de rechter “niet afdoende”. Nu, in hoger beroep, heeft H&M en niet Adidas gelijk gekregen. Uit het uitspraakdocument blijkt dat de zaak in totaal zo’n tachtigduizend euro heeft gekost.

Beeld: Adidas