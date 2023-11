Rechter oordeelt: G-Star moet miljoenenboete betalen na plotselinge vertrek uit Vietnamese fabriek

Modemerk G-Star heeft een miljoenenboete ontvangen van de rechtbank in Amsterdam, nadat het een samenwerking met een Vietnamese fabriek plotseling stopzette. De textielfabrikant moest na het einde van de samenwerking de deuren sluiten.

De opgelegde boete, zo’n 2,5 miljoen Amerikaanse dollar (2,3 miljoen euro) staat volgens de rechtbank in Amsterdam gelijk aan de schade die Vert, de Vietnamese fabriek, leed door het einde van de samenwerking, zo staat in de uitspraak.

G-Star en Vert hadden een raamovereenkomst afgesloten, waarin stond dat G-Star niet verplicht was orders te geven. Bovendien zouden er pas onder bepaalde voorwaarden verplichtingen ontstaan. In 2018 maakten beide partijen afspraken over de productie van kleding in 2019, 2020 en 2021. Deze afspraken weken af van de raamovereenkomst.

Daardoor draaide de fabriek jarenlang enkel op de orders van G-Star en nam het kledingmerk wel degelijk een verplichting op zich, oordeelt de rechtbank van Amsterdam. In 2021 zag G-Star af van de specifiek gemaakte afspraken en plaatste het geen bestellingen meer. Hierdoor moest de fabriek zijn deuren sluiten. De rechtbank oordeelt dan ook dat G-Star zijn verplichtingen ‘grof schendt’ en eist dat het 2,5 miljoen dollar aan de textielfabriek betaalt.