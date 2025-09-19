Rechtszaak dreigt voor Esprit na faillissement

Ondanks het faillissement in 2024 en de overgang naar een licentiemodel is de saga rond modeconcern Esprit nog niet voorbij. Het Openbaar Ministerie in Düsseldorf doet onderzoek naar de kledinggigant. Een woordvoerder van de instantie bevestigde vrijdag tegenover FashionUnited dat er een aanwijzing is voor strafbaar gedrag. Eerder berichtte het Manager Magazin al over het onderzoek.

Speculaties stapelen zich op

Tegen wie de verdenking zich richt en wat de concrete beschuldigingen zijn, is nog onbekend. Het zou kunnen gaan om belastingontduiking en het verplaatsen van vermogen. Al maandenlang zouden gerenommeerde advocatenkantoren in opdracht van curator Lucas Flöther zo’n 400 terabyte aan data hebben geanalyseerd. Daarbij zijn aanwijzingen gevonden die duiden op het vertragen van de insolventie, belastingfraude en het verplaatsen van vermogen, meldt het Manager Magazin. De onderzoekers bekijken momenteel welke personen de mogelijk strafbare beslissingen hebben genomen.

Een van de zaken die Flöther en zijn team hebben ontdekt, is dat Esprit Europe Services GmbH en Esprit Europe GmbH in november en december 2023 aandelen en merkrechten naar de Verenigde Staten hebben overgebracht. Van daaruit zouden de rechten naar de Britse Maagdeneilanden zijn gegaan, naar een bedrijf genaamd Million Success Resources Limited. Op het moment van de overdracht eind 2023 was het hoofdkantoor in Duitsland mogelijk al insolvent.

In het voorjaar van 2024 zouden volgens ingewijden ook belastingtegoeden van Duitse bedrijven naar het buitenland zijn overgebracht. Daarnaast suggereren datasets dat een betaling van meer dan 15 miljoen euro uit een eerdere rechtszaak naar Esprit zou zijn gegaan.

Volgens ingewijden is Flöther van plan om binnenkort een civiele rechtszaak aan te spannen bij de rechtbank in Düsseldorf om geld terug te vorderen voor de schuldeisers.

Noot van de redactie: FashionUnited heeft het Openbaar Ministerie in Düsseldorf, het advocatenkantoor Flöther & Wissing en een woordvoerder van Esprit om een reactie gevraagd.