Rechtszaak: Stichting Data Bescherming Nederland beschuldigt Amazon van schending privacy-rechten Nederlandse consumenten

Stichting Data Bescherming Nederland roept Amazon vandaag op om voor te rechter te komen, zo meldt SDBN in een persbericht. De stichting riep Amazon in juni ter verantwoording voor het op illegale wijze verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van Nederlandse consumenten. De twee partijen kwamen in de tussentijd niet tot een oplossing.

SDBN begint daarom een collectieve rechtszaak tegen Amazon, zo staat in het persbericht. De stichting verzocht Amazon namelijk direct te stoppen met het illegaal verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van Nederlandse consumenten, waarna Amazon dit verzoek negeerde. “SDBN heeft Amazon uitgenodigd om in gesprek te gaan om tot een redelijke oplossing te komen. Die oplossing is er helaas niet gekomen. SDBN is daarom genoodzaakt namens ruim 5 miljoen Nederlandse accounthouders van Amazon een collectieve rechtszaak tegen het bedrijf te beginnen”, aldus Anouk Ruhaak, voorzitter van SDBN, in het persbericht.

Amazon zou niet alleen persoonsgegevens via haar eigen platforms vergaren, het zou ook buiten haar eigen websites het surfgedrag van accounthouders volgen zonder toestemming, bleek uit onderzoek van SDBN. “Op deze manier slurpt het concern een ongekende hoeveelheid vaak zeer gevoelige persoonsgegevens op die worden verwerkt in de profielen van haar accounthouders. Deze profielen worden door Amazon vervolgens ingezet voor de verkoop van online advertentieruimte aan adverteerders. In rap tempo is Amazon in de online-advertentie-industrie na Google en Meta de belangrijkste speler op de wereldmarkt geworden. Groot verschil met die bedrijven is dat Amazon geen gratis diensten verleent. Een accounthouder betaalt dus dubbel voor zijn spullen: met geld en ook met data”, pleit SDBN.

Het is niet de eerste keer dat Amazon voor de rechter moet verschijnen als het gaat om privacy schendingen. Zo deelde de Luxemburgse privacywaakhond in 2021 een recordboete van 746 miljoen euro uit aan de e-commercegigant wegens schending van de AVG-wet. Ook in Frankrijk verscheen Amazon al eens voor de rechter.