Rechtszaak tegen Drake's merk Ovo, Authentic overweegt naar verluidt overname van belang

Tegen October's Very Own (OVO), het lifestyle- en kledinglabel van mede-oprichter rapper Drake, loopt een rechtszaak. De aanklacht betreft beschuldigingen van gedeeltelijke schuldaflossingen en contractbreuk. De claims zijn afkomstig van A.R.I. OVO Growth Capital. Ondanks eerdere pogingen om de juridische problemen op te lossen, wil het bedrijf nu zijn rechten afdwingen en investeerders beschermen.

De investeringsmaatschappij is een rechtszaak gestart bij het Hooggerechtshof van British Columbia. Het eist de terugvordering van ongeveer 4,6 miljoen dollar in verband met verschuldigde fondsen, contractuele vertragingsrente, juridische kosten en andere uitgaven.

A.R.I. sloot begin 2025 een financieringsovereenkomst met OVO. De financiering vond plaats via afzonderlijke transacties, waaronder een senior gedekte kredietfaciliteit en converteerbare promesses. Volgens de firma was het wereldwijd erkende merk aanvankelijk een aantrekkelijke kredietmogelijkheid met aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.

OVO is in 2008 opgericht door Aubrey ‘Drake’ Graham, Oliver El-Khatib en Noah ‘40’ Shebib. De huidige leiding is in handen van directeur Derek ‘Drex’ Jancar. Het merk positioneert zich in het premium lifestyle- en luxe streetwear-segment en staat bekend om zijn activaties in mode, muziek en sport.

Spanningen lopen op na overnamegeruchten en pogingen om kapitaal aan te trekken

In februari 2026 zou OVO in gebreke zijn gebleven. Het bedrijf voldeed niet op tijd aan de terugbetalingsverplichtingen uit de geldende overeenkomsten. A.R.I. geeft aan te hebben gewerkt aan een buitengerechtelijke oplossing. Dit resulteerde in een gedoogovereenkomst waarin OVO de geldigheid van onvoorwaardelijke betalingsverplichtingen erkende.

In een verklaring laat de firma weten: “We hebben intensief met OVO samengewerkt via een formeel herstructureringsproces en het bedrijf aanzienlijke tijd en flexibiliteit geboden om de situatie buiten de rechtbank op te lossen.”

In mei claimde A.R.I. een bankoverschrijving van ongeveer 3,8 miljoen dollar te hebben ontvangen van een externe rekening. Dit bedrag was een deel van de verschuldigde 4,6 miljoen dollar. Volgens de processtukken zou OVO echter het standpunt hebben ingenomen dat er geen verdere betalingen openstaan.

De zorgen over de deal namen toe toen A.R.I. hoorde van OVO's vermeende pogingen om een aandelenfinanciering van 30 miljoen dollar veilig te stellen. Dit bedrag zou mogelijk worden gebruikt om een schuld van ongeveer tien miljoen dollar af te lossen. Het bedrijf kampt vermoedelijk ook met een cumulatief verlies van ongeveer twaalf miljoen dollar tussen 2022 en 2024.

A.R.I. wees verder op een recent bericht van mediaplatform Puck. Hierin werd gesuggereerd dat OVO een transactie met Authentic Brands Group overweegt. Dit bedrijf zou de overname van vijftig procent van de aandelen overwegen. De investeringsmaatschappij stelt dat dergelijke gesprekken gemeld hadden moeten worden als onderdeel van de contractuele overeenkomst.

FashionUnited heeft OVO en Authentic Brands Group benaderd voor commentaar.