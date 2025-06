Rechtszaak van 60 miljoen: Nike en Shoe Surgeon schikken merkrechtgeschil

Sportkledinggigant Nike heeft met succes een permanent verbod afgedwongen tegen de Shoe Surgeon. Beide partijen hebben een vertrouwelijke overeenkomst gesloten om een zaak over merkinbreuk en namaak, oorspronkelijk aangespannen door Nike, te schikken, evenals een tegenvordering wegens smaad van de Shoe Surgeon.

Een voorstel voor een vonnis is ingediend bij de districtsrechtbank van de Verenigde Staten voor het zuidelijke district van New York en wacht nu op ondertekening door de districtsrechter van Manhattan die de zaak behandelt. Daarin zijn de partijen tot een oplossing gekomen die het commerciële gebruik van de naam Nike door Shoe Surgeon zal beperken.

De verkoper van op maat gemaakte schoenen mag niet langer opereren op een manier die verwarring kan veroorzaken met de producten en handelsmerken van Nike, inclusief het aanbieden van workshops met de handelsmerken van het merk. Shoe Surgeon heeft de handelsmerken en aanvragen van Nike erkend en is er verder mee akkoord gegaan dat de 'aanpassingen' niet door het merk waren geautoriseerd en dat er geen materialen zijn gebruikt die door het merk zijn geproduceerd.

Shoe Surgeon, dat ook een onbekend bedrag moet betalen, zal beperkte 'one of a kind'-diensten kunnen aanbieden, die een 'duidelijke, opvallende schriftelijke verklaring' moeten bevatten dat dergelijke diensten niet door Nike zijn geautoriseerd en geen invloed hebben op de prestaties van de schoenen van het merk. Het bedrijf heeft dertig dagen de tijd gekregen om alle inbreukmakende of nagemaakte producten van zijn website te verwijderen.

Nike diende in juli 2024 een rechtszaak in tegen de in Los Angeles gevestigde detailhandelaar, waarin het sprak van 'ongeoorloofde groothandelsovername van het merk Nike'. In het dossier, genummerd 1:24-cv-05307, stelde Nike dat Shoe Surgeon en oprichter Dominic Ciambrone probeerden 'een volledig veelzijdig retail-imperium op te bouwen door ongeoorloofd gebruik van de merkrechten van Nike', wat zou hebben geleid tot 'wijdverbreide inbreuk' en 'opzettelijke namaak van iconische Nike-producten'. Nike claimde een vergoeding van 60 miljoen dollar (55 miljoen euro).

De claim verwees met name naar de verkoop van Nike-producten door Shoe Surgeon, de samenwerking met andere rechthebbenden met behulp van het intellectuele eigendom van het merk en de verkoop van 'schoenmaaksets' met materialen en instructies om 'namaak'-Nike-producten te maken. Nike stelde dat het bedrijf het publiek ook leert hoe ze nieuwe, valse Nike-schoenen helemaal opnieuw kunnen maken via downloadbare lessen - dit alles terwijl ze 'consumenten ten onrechte doen geloven dat Nike gelieerd is aan hun bedrijf'.

Shoe Surgeon ontkende de beweringen van Nike aanvankelijk, maar merkte op dat het wel werkte met een authentieke Nike-schoen die van het merk was gekocht en die het vervolgens aanpaste. Het bedrijf kwam met een tegenvordering, met het argument dat Nike's gebruik van de term 'namaak', onder andere, lasterlijk was. Shoe Surgeon betoogde dat het niet namaakte, maar aanpaste.